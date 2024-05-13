В Челябинской области в «Солнечной долине» состоятся соревнования по мотоспорту

14 мая 2024 в 10:22 Размер текста - 17 +

Мото-фестиваль в «Солнечной долине» пройдет 18 мая Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Миассе Челябинской области на горнолыжном курорте «Солнечная долина» состоится фестиваль эндуро-техники, на котором пройдут соревнования по мотоспорту. Состязания пройдут 18 мая, также на них впервые выступят дети, сообщили в пресс-службе ГЛК «Солнечная долина». «18 мая на курорте „Солнечная долина“ в Миассе состоится фестиваль эндуро-техники. Мероприятие пройдет в формате мото-соревнований. Всего представлено семь трасс, а самый длинный трек — более 25 километров, созданный для гонщиков с большим опытом вождения. В этом году впервые выступят дети от десяти до 16 лет по легкой восьмикилометровой трассе», — сообщили в пресс-службе. Участники фестиваля начнут свой путь с части трассы «пролог». Она представляет из себя систему искусственных препятствий. В соревнованиях поучаствуют девушки. Для них подготовили отдельную трассу протяженностью 11 километров. Вход на мероприятие свободный, начало запланировано в 12:00. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Миассе Челябинской области на горнолыжном курорте «Солнечная долина» состоится фестиваль эндуро-техники, на котором пройдут соревнования по мотоспорту. Состязания пройдут 18 мая, также на них впервые выступят дети, сообщили в пресс-службе ГЛК «Солнечная долина». «18 мая на курорте „Солнечная долина“ в Миассе состоится фестиваль эндуро-техники. Мероприятие пройдет в формате мото-соревнований. Всего представлено семь трасс, а самый длинный трек — более 25 километров, созданный для гонщиков с большим опытом вождения. В этом году впервые выступят дети от десяти до 16 лет по легкой восьмикилометровой трассе», — сообщили в пресс-службе. Участники фестиваля начнут свой путь с части трассы «пролог». Она представляет из себя систему искусственных препятствий. В соревнованиях поучаствуют девушки. Для них подготовили отдельную трассу протяженностью 11 километров. Вход на мероприятие свободный, начало запланировано в 12:00.