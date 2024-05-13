13 мая 2024

В Челябинской области в «Солнечной долине» состоятся соревнования по мотоспорту

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Фестиваль "Сорвиголова" на Уктусе. Екатеринбург, мотоциклист, экстремальные виды спорта, мотокросс, мотоспорт
Мото-фестиваль в «Солнечной долине» пройдет 18 мая Фото:

В Миассе Челябинской области на горнолыжном курорте «Солнечная долина» состоится фестиваль эндуро-техники, на котором пройдут соревнования по мотоспорту. Состязания пройдут 18 мая, также на них впервые выступят дети, сообщили в пресс-службе ГЛК «Солнечная долина».

«18 мая на курорте „Солнечная долина“ в Миассе состоится фестиваль эндуро-техники. Мероприятие пройдет в формате мото-соревнований. Всего представлено семь трасс, а самый длинный трек — более 25 километров, созданный для гонщиков с большим опытом вождения. В этом году впервые выступят дети от десяти до 16 лет по легкой восьмикилометровой трассе», — сообщили в пресс-службе.

Участники фестиваля начнут свой путь с части трассы «пролог». Она представляет из себя систему искусственных препятствий. В соревнованиях поучаствуют девушки. Для них подготовили отдельную трассу протяженностью 11 километров. Вход на мероприятие свободный, начало запланировано в 12:00.

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В Миассе Челябинской области на горнолыжном курорте «Солнечная долина» состоится фестиваль эндуро-техники, на котором пройдут соревнования по мотоспорту. Состязания пройдут 18 мая, также на них впервые выступят дети, сообщили в пресс-службе ГЛК «Солнечная долина». «18 мая на курорте „Солнечная долина“ в Миассе состоится фестиваль эндуро-техники. Мероприятие пройдет в формате мото-соревнований. Всего представлено семь трасс, а самый длинный трек — более 25 километров, созданный для гонщиков с большим опытом вождения. В этом году впервые выступят дети от десяти до 16 лет по легкой восьмикилометровой трассе», — сообщили в пресс-службе. Участники фестиваля начнут свой путь с части трассы «пролог». Она представляет из себя систему искусственных препятствий. В соревнованиях поучаствуют девушки. Для них подготовили отдельную трассу протяженностью 11 километров. Вход на мероприятие свободный, начало запланировано в 12:00.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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