Самым популярным среди челябинцев подержанным авто стала Lada Granta

В Челябинской области самым популярным подержанным автомобилем среди покупателей стала отечественная Lada Granta. Как выяснили аналитики сервиса «Автотека», доля модели сформировалась на уровне 30,89% рынка.
«Наибольшую долю заняли легковые автомобили с пробегом отечественных марок — 30,89%. Следующими по объему доли стали автомобили японских производителей с 19,33%. На третьем месте этого рейтинга расположились южнокорейские производители с 15,50%", — отметили в пресс-службе «Автотеки».
В первом квартале 2024 года аналитики сервиса проанализировали предложения на вторичном рынке автомобилей и выявили предпочтения покупателей. Помимо Lada Granta (со средней по стране ценой в 280 тысяч рублей), в топ-10 популярных моделей вошли автомобили Toyota Corolla (19,33% с ценой в 926 тысяч), Kia Rio (15,5% со стоимостью 1,08 млн рублей), Volkswagen Polo (12,71% с ценой 1,192 млн рублей) и Ford Focus (7,94%, 589 тысяч рублей). В списке оказались также модели из Франции, Китая, Чехии, Великобритании и Швеции.
Руководитель развития бизнеса «Автотеки» Константин Болдырев обратил внимание на то, что несмотря на рост популярности китайских брендов, данные модели пока находятся лишь на седьмом месте по востребованности у покупателей, когда речь идет об автомобилях с пробегом. По итогам первого квартала в десятку самых продаваемых автомобилей с пробегом дороже трех миллионов вошел лишь один автомобиль из Китая — Geely Monjaro. Среди самых востребованных авто до трех миллионов не представлено ни одного китайского бренда. Эксперт спрогнозировал, что в ближайшие годы тенденция будет меняться.
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