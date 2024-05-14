В Челябинске Granta снесла киоск после столкновения с внедорожником

14 мая 2024 в 12:17 Размер текста - 17 +

Водитель Granta получил телесные повреждения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске в результате ДТП пострадал водитель легкового автомобиля и получил повреждения торговый павильон. Об аварии сообщили 14 марта в городской ГИБДД. «Предварительно в 08:10 около дома 35 по улице 40-летия Победы столкнулись Land Rover и Lada Granta. Внедорожником управлял мужчина 1967 года рождения, за рулем отечественного авто был 22-летний парень. В результате Granta изменила траекторию движения, совершив наезд на торговый павильон», — пояснили в Госавтоинспекции. Водитель Lada получил телесные повреждения. Сотрудники ГИБДД продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске в результате ДТП пострадал водитель легкового автомобиля и получил повреждения торговый павильон. Об аварии сообщили 14 марта в городской ГИБДД. «Предварительно в 08:10 около дома 35 по улице 40-летия Победы столкнулись Land Rover и Lada Granta. Внедорожником управлял мужчина 1967 года рождения, за рулем отечественного авто был 22-летний парень. В результате Granta изменила траекторию движения, совершив наезд на торговый павильон», — пояснили в Госавтоинспекции. Водитель Lada получил телесные повреждения. Сотрудники ГИБДД продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего.