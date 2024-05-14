В Челябинске Granta снесла киоск после столкновения с внедорожником

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Знак аварийной остановки для Альбины Золотухиной. Челябинск., знак аварийной остановки, дтп, сос, экстренная помощь, беда
Водитель Granta получил телесные повреждения Фото:

В Челябинске в результате ДТП пострадал водитель легкового автомобиля и получил повреждения торговый павильон. Об аварии сообщили 14 марта в городской ГИБДД.

«Предварительно в 08:10 около дома 35 по улице 40-летия Победы столкнулись Land Rover и Lada Granta. Внедорожником управлял мужчина 1967 года рождения, за рулем отечественного авто был 22-летний парень. В результате Granta изменила траекторию движения, совершив наезд на торговый павильон», — пояснили в Госавтоинспекции.

Водитель Lada получил телесные повреждения. Сотрудники ГИБДД продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске в результате ДТП пострадал водитель легкового автомобиля и получил повреждения торговый павильон. Об аварии сообщили 14 марта в городской ГИБДД. «Предварительно в 08:10 около дома 35 по улице 40-летия Победы столкнулись Land Rover и Lada Granta. Внедорожником управлял мужчина 1967 года рождения, за рулем отечественного авто был 22-летний парень. В результате Granta изменила траекторию движения, совершив наезд на торговый павильон», — пояснили в Госавтоинспекции. Водитель Lada получил телесные повреждения. Сотрудники ГИБДД продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...