В Челябинске на неделе моды «Русский Fashion» пройдут показы со спецэффектами. Видео

14 мая 2024 в 12:42 Размер текста - 17 +

Показ мод в Челябинске продлиться три дня Фото: Николай Бастриков © URA.RU В Челябинске 14 по 16 июня состоится неделя моды «Русский Fashion». В программе заявлены показы авторских коллекций российских дизайнеров, демонстрация которых будет сопровождаться световыми и звуковыми спецэффектами. «С 14 по 16 июня в Челябинске стартует неделя моды „Русский Fashion“ на ней покажут авторские коллекции одежды российских дизайнеров. Модное шоу будет сопровождаться световыми и звуковыми спецэффектами», — сообщили в официальной группе во «ВКонтакте». На площадке будет работать дизайнерский магазин и фотозона. Пройдут также лекции от экспертов модной индустрии. На мероприятии можно будет получить консультацию стилиста. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске 14 по 16 июня состоится неделя моды «Русский Fashion». В программе заявлены показы авторских коллекций российских дизайнеров, демонстрация которых будет сопровождаться световыми и звуковыми спецэффектами. «С 14 по 16 июня в Челябинске стартует неделя моды „Русский Fashion“ на ней покажут авторские коллекции одежды российских дизайнеров. Модное шоу будет сопровождаться световыми и звуковыми спецэффектами», — сообщили в официальной группе во «ВКонтакте». На площадке будет работать дизайнерский магазин и фотозона. Пройдут также лекции от экспертов модной индустрии. На мероприятии можно будет получить консультацию стилиста.