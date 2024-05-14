В Челябинске на неделе моды «Русский Fashion» пройдут показы со спецэффектами. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Конкурс модельеров "Русский силуэт". Тюмень, шляпа, fashion, стиль, фэшн, модели, модный показ, дефиле, модельный бизнес, мода
Показ мод в Челябинске продлиться три дня Фото:

В Челябинске 14 по 16 июня состоится неделя моды «Русский Fashion». В программе заявлены показы авторских коллекций российских дизайнеров, демонстрация которых будет сопровождаться световыми и звуковыми спецэффектами.

«С 14 по 16 июня в Челябинске стартует неделя моды „Русский Fashion“ на ней покажут авторские коллекции одежды российских дизайнеров. Модное шоу будет сопровождаться световыми и звуковыми спецэффектами», — сообщили в официальной группе во «ВКонтакте».

На площадке будет работать дизайнерский магазин и фотозона. Пройдут также лекции от экспертов модной индустрии. На мероприятии можно будет получить консультацию стилиста.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске 14 по 16 июня состоится неделя моды «Русский Fashion». В программе заявлены показы авторских коллекций российских дизайнеров, демонстрация которых будет сопровождаться световыми и звуковыми спецэффектами. «С 14 по 16 июня в Челябинске стартует неделя моды „Русский Fashion“ на ней покажут авторские коллекции одежды российских дизайнеров. Модное шоу будет сопровождаться световыми и звуковыми спецэффектами», — сообщили в официальной группе во «ВКонтакте». На площадке будет работать дизайнерский магазин и фотозона. Пройдут также лекции от экспертов модной индустрии. На мероприятии можно будет получить консультацию стилиста.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...