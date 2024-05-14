В Челябинске 14 по 16 июня состоится неделя моды «Русский Fashion». В программе заявлены показы авторских коллекций российских дизайнеров, демонстрация которых будет сопровождаться световыми и звуковыми спецэффектами.
«С 14 по 16 июня в Челябинске стартует неделя моды „Русский Fashion“ на ней покажут авторские коллекции одежды российских дизайнеров. Модное шоу будет сопровождаться световыми и звуковыми спецэффектами», — сообщили в официальной группе во «ВКонтакте».
На площадке будет работать дизайнерский магазин и фотозона. Пройдут также лекции от экспертов модной индустрии. На мероприятии можно будет получить консультацию стилиста.
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