Задержки и отмены рейсов в России утром 8 октября: что происходит в аэропортах

Российские аэропорты начали утро 8 октября с перебоев в расписании. На онлайн-табло фиксируются задержки и отмены рейсов как по внутренним, так и по международным направлениям. Самолеты не вовремя отправляются и прибывают в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и других городах. URA.RU собрал актуальную информацию о сбоях по состоянию на 7:40 мск и рассказал, какие рейсы не улетели вовремя и куда ждут задержки.
Где задержали рейсы 8 октября 2025
Москва, Шереметьево
Утро 8 октября в аэропорту Шереметьево началось с задержек и отмен рейсов. По вылетам на данный момент зафиксированы сбои в направлениях Пенза, Касабланка и Дели, а также отменен рейс в Нижнекамск.
Ситуация с прилетами значительно напряженнее — на табло 19 рейсов с опозданием. Среди них как международные, так и внутренние направления: Сочи, Пенза, Киров, Алжир, Иркутск, Касабланка, Красноярск, Бишкек, Челябинск и другие.
Москва, Домодедово
В аэропорту Домодедово утром 8 октября также фиксируются перебои в расписании. По вылетам задержан рейс в Волгоград, а рейс в Куляб отменен.
Ситуация с прилетами более напряженная — на табло сразу более двадцати направлений с опозданием или отменой. С задержкой прибывают рейсы из Волгограда, Тайюаня (Китай), Улан-Удэ, Братска, Иркутска, Бишкека, Кызыла, Новосибирска, Ургенча, Дубая, Читы, Оша, Тель-Авива, Еревана, Шарджи, Хургады, Баку и Калининграда. Один из рейсов из Еревана полностью отменен.
Москва, Внуково
В аэропорту Внуково утром 7 октября фиксируются многочисленные задержки рейсов. По вылетам с опозданием идут самолеты в Анталью (несколько рейсов подряд), Хургаду, Шарм-эль-Шейх, Монастир, Когалым и Стамбул.
По прилетам ситуация более напряженная. Задерживаются рейсы из Баку, Калининграда, Антальи (несколько рейсов), Астаны, Еревана, Хургады, Бодрума, Даламана, Стамбула, Кутаиси, Шарм-эль-Шейха, Ташкента, Екатеринбурга, Владикавказа и Когалыма. Отменены рейсы из Тюмени и Баку.
Всего по состоянию на утро 8 октября во Внуково зафиксировано более 25 задержанных и два отмененных рейса, включая как внутренние, так и международные направления.
Санкт-Петербург, Пулково
В аэропорту Пулково утром 8 октября зафиксированы массовые задержки и отмены рейсов. По данным онлайн-табло, среди прилетов задержаны рейсы из Сочи, Баку, Минеральных Вод, Душанбе, Орска, Челябинска, Кемерово и Даламана. Отменены два рейса из Антальи и один из Худжанда. В зоне вылетов также наблюдаются сбои. Отменены два рейса в Анталью и один в Ош, задержан рейс в Даламан.
Сочи
В Сочи утром 8 октября наблюдаются массовые задержки и отмены рейсов. Согласно данным онлайн-табло, среди вылетов задержаны рейсы в Пензу, Казань, Нижний Новгород, Уфу, Оренбург, Сургут, Волгоград, Санкт-Петербург и Нижневартовск. Один из рейсов в Ереван отменен, еще один задержан.
По прилетам также отмечаются многочисленные сбои. Задерживаются рейсы из Барнаула, Екатеринбурга, Еревана, Кирова, Мурманска, Стамбула, Орска, Челябинска, Пензы, Новосибирска, Уфы, Екатеринбурга, Тюмени, Перми, Омска, Магнитогорска, Кемерова, Новокузнецка, Казани, Оренбурга и Сургута. Отменены рейсы из Нальчика и Еревана.
Новосибирск, Толмачево
Согласно данным онлайн-табло аэропорта Толмачево, по вылетам сбоев не зафиксировано — рейсы отправляются штатно. Небольшие задержки наблюдаются по прилетам из Хабаровска, Пекина, Якутска, Кемерова, Иркутска, Волгограда и Нижнего Новгорода. В основном они не превышают нескольких десятков минут.
Ночная атака беспилотников: ПВО России перехватили 53 дрона
В ночь с 7 на 8 октября, с 23:00 до 7:00 мск, российские системы ПВО зафиксировали массовый пролет украинских беспилотников. Всего было перехвачено и уничтожено 53 самолетообразных дрона, не допустив угрозы для гражданской инфраструктуры, сообщили в Минобороны РФ.
Распределение по регионам:
- Белгородская область – 28 БПЛА,
- Воронежская область – 11 БПЛА,
- Ростовская область – 6 БПЛА,
- Брянская область – 2 БПЛА,
- Курская область – 2 БПЛА,
- Липецкая, Тамбовская, Смоленская и Нижегородская области – по 1 БПЛА в каждой.
Сработавшие системы ПВО полностью нейтрализовали угрозу еще до того, как дроны могли приблизиться к населенным пунктам и критическим объектам.
