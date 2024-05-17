Глава «Ростеха» заявил об огромном количестве проблем у оборонных заводов

Генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов поделился проблемами рентабельности производства оборонной продукции, которая в настоящее время составляет всего 2,28%. По его словам, "Ростех" обеспечивает 80% потребностей армии в вооружении для спецоперации на Украине.
«"Ростех" сегодня на 80% обеспечивает потребности армии [в вооружении], которые задействованы в СВО <...> Проблем у нас в этом направлении, конечно, накопилось огромное количество», — заявил Чемезов в беседе с РБК.
По его словам, рентабельность должна составлять минимум 5%, а идеально — от пяти до 10%. На данный момент она равняется 2,28%. Текущий уровень рентабельности затрудняет развитие и инновации, поскольку многие предприятия вынуждены бороться за выживание без прямого финансирования на опытно-конструкторские и научно-исследовательские опытно-конструкторские работы (ОКР и НИОКР) от Минобороны.
Ранее Чемезов заявил, что на предприятиях госкорпорации «Ростех» налажено производство всех видов авиационных боеприпасов, в том числе бомб и ракет. Он отметил, что новейший танк Т-14 «Армата» стоит на вооружении российской армии, передает RT.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.