Глава «Ростеха» заявил об огромном количестве проблем у оборонных заводов

Глава «Ростеха» Чемезов заявил о проблемах у оборонных заводов из-за СВО
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сергей Чемезов заявил, что идеальная рентабельность должна составлять 10%
Сергей Чемезов заявил, что идеальная рентабельность должна составлять 10% Фото:

Генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов поделился проблемами рентабельности производства оборонной продукции, которая в настоящее время составляет всего 2,28%. По его словам, "Ростех" обеспечивает 80% потребностей армии в вооружении для спецоперации на Украине.

«"Ростех" сегодня на 80% обеспечивает потребности армии [в вооружении], которые задействованы в СВО <...> Проблем у нас в этом направлении, конечно, накопилось огромное количество», — заявил Чемезов в беседе с РБК. 

По его словам, рентабельность должна составлять минимум 5%, а идеально — от пяти до 10%. На данный момент она равняется 2,28%. Текущий уровень рентабельности затрудняет развитие и инновации, поскольку многие предприятия вынуждены бороться за выживание без прямого финансирования на опытно-конструкторские и научно-исследовательские опытно-конструкторские работы (ОКР и НИОКР) от Минобороны.

Ранее Чемезов заявил, что на предприятиях госкорпорации «Ростех» налажено производство всех видов авиационных боеприпасов, в том числе бомб и ракет. Он отметил, что новейший танк Т-14 «Армата» стоит на вооружении российской армии, передает RT. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов поделился проблемами рентабельности производства оборонной продукции, которая в настоящее время составляет всего 2,28%. По его словам, "Ростех" обеспечивает 80% потребностей армии в вооружении для спецоперации на Украине. «"Ростех" сегодня на 80% обеспечивает потребности армии [в вооружении], которые задействованы в СВО <...> Проблем у нас в этом направлении, конечно, накопилось огромное количество», — заявил Чемезов в беседе с РБК.  По его словам, рентабельность должна составлять минимум 5%, а идеально — от пяти до 10%. На данный момент она равняется 2,28%. Текущий уровень рентабельности затрудняет развитие и инновации, поскольку многие предприятия вынуждены бороться за выживание без прямого финансирования на опытно-конструкторские и научно-исследовательские опытно-конструкторские работы (ОКР и НИОКР) от Минобороны. Ранее Чемезов заявил, что на предприятиях госкорпорации «Ростех» налажено производство всех видов авиационных боеприпасов, в том числе бомб и ракет. Он отметил, что новейший танк Т-14 «Армата» стоит на вооружении российской армии, передает RT. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...