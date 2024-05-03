Чемезов доложил Мишустину об успехах в производстве авиабомб

На предприятиях госкорпорации «Ростех» налажено производство всех видов авиационных боеприпасов, в том числе бомб и ракет. Об этом главе правительства Михаилу Мишустину заявил руководитель «Ростех» Сергей Чемезов 3 мая.
«Наши специалисты совместно с Концерном тактического ракетного вооружения продолжает работу по адаптации штатных авиационных боеприпасов, их модулей и средств коррекции. Это летающая авиационные бомбы, которые сегодня очень востребованы, и такие дальние средства поражения. Сегодня идет наращивание производства авиационных бомб, всех калибров и видов действий», — отчитался Чемезов, запись встречи транслировалась на телеканале «Россия-24».
«Ростех» также увеличил производство снарядов для ствольной артиллерии, танков и боевых машин — в девять раз, для самоходной артиллерии и минометов в 20 раз. Чемезов отметил, что самые востребованные на фронте — неуправляемые ракетные снаряды — стали производиться предприятиями «Ростеха» в три раза больше.
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