Чемезов доложил Мишустину об успехах в производстве авиабомб

В России наращивается производство всех типов авиабомб и снарядов
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Выполнение гособоронзаказа на предприятиях ОПК. stock, снаряд, бомба, шойгу, впк, опк, stock
На фото министр обороны на предприятии «Ростех» Фото:

На предприятиях госкорпорации «Ростех» налажено производство всех видов авиационных боеприпасов, в том числе бомб и ракет. Об этом главе правительства Михаилу Мишустину заявил руководитель «Ростех» Сергей Чемезов 3 мая.

«Наши специалисты совместно с Концерном тактического ракетного вооружения продолжает работу по адаптации штатных авиационных боеприпасов, их модулей и средств коррекции. Это летающая авиационные бомбы, которые сегодня очень востребованы, и такие дальние средства поражения. Сегодня идет наращивание производства авиационных бомб, всех калибров и видов действий», — отчитался Чемезов, запись встречи транслировалась на телеканале «Россия-24».

«Ростех» также увеличил производство снарядов для ствольной артиллерии, танков и боевых машин — в девять раз, для самоходной артиллерии и минометов в 20 раз. Чемезов отметил, что самые востребованные на фронте — неуправляемые ракетные снаряды — стали производиться предприятиями «Ростеха» в три раза больше.

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На предприятиях госкорпорации «Ростех» налажено производство всех видов авиационных боеприпасов, в том числе бомб и ракет. Об этом главе правительства Михаилу Мишустину заявил руководитель «Ростех» Сергей Чемезов 3 мая. «Наши специалисты совместно с Концерном тактического ракетного вооружения продолжает работу по адаптации штатных авиационных боеприпасов, их модулей и средств коррекции. Это летающая авиационные бомбы, которые сегодня очень востребованы, и такие дальние средства поражения. Сегодня идет наращивание производства авиационных бомб, всех калибров и видов действий», — отчитался Чемезов, запись встречи транслировалась на телеканале «Россия-24». «Ростех» также увеличил производство снарядов для ствольной артиллерии, танков и боевых машин — в девять раз, для самоходной артиллерии и минометов в 20 раз. Чемезов отметил, что самые востребованные на фронте — неуправляемые ракетные снаряды — стали производиться предприятиями «Ростеха» в три раза больше.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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