Армия и оружие Чемезов доложил Мишустину об успехах в производстве авиабомб В России наращивается производство всех типов авиабомб и снарядов 03 мая 2024 в 12:37 Размер текста - 17 + На фото министр обороны на предприятии «Ростех» Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ На предприятиях госкорпорации «Ростех» налажено производство всех видов авиационных боеприпасов, в том числе бомб и ракет. Об этом главе правительства Михаилу Мишустину заявил руководитель «Ростех» Сергей Чемезов 3 мая. «Наши специалисты совместно с Концерном тактического ракетного вооружения продолжает работу по адаптации штатных авиационных боеприпасов, их модулей и средств коррекции. Это летающая авиационные бомбы, которые сегодня очень востребованы, и такие дальние средства поражения. Сегодня идет наращивание производства авиационных бомб, всех калибров и видов действий», — отчитался Чемезов, запись встречи транслировалась на телеканале «Россия-24». «Ростех» также увеличил производство снарядов для ствольной артиллерии, танков и боевых машин — в девять раз, для самоходной артиллерии и минометов в 20 раз. Чемезов отметил, что самые востребованные на фронте — неуправляемые ракетные снаряды — стали производиться предприятиями «Ростеха» в три раза больше. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! На предприятиях госкорпорации «Ростех» налажено производство всех видов авиационных боеприпасов, в том числе бомб и ракет. Об этом главе правительства Михаилу Мишустину заявил руководитель «Ростех» Сергей Чемезов 3 мая. «Наши специалисты совместно с Концерном тактического ракетного вооружения продолжает работу по адаптации штатных авиационных боеприпасов, их модулей и средств коррекции. Это летающая авиационные бомбы, которые сегодня очень востребованы, и такие дальние средства поражения. Сегодня идет наращивание производства авиационных бомб, всех калибров и видов действий», — отчитался Чемезов, запись встречи транслировалась на телеканале «Россия-24». «Ростех» также увеличил производство снарядов для ствольной артиллерии, танков и боевых машин — в девять раз, для самоходной артиллерии и минометов в 20 раз. Чемезов отметил, что самые востребованные на фронте — неуправляемые ракетные снаряды — стали производиться предприятиями «Ростеха» в три раза больше. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям