На форум уральской молодежи, где выступит Shaman, больше не пустят волонтеров

17 мая 2024 в 16:04 Размер текста - 17 +

Волонтеры будут координировать активности Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Организаторы главного молодежного форума «Утро» в Екатеринбурге, на котором выступит певец России Shaman (Ярослав Дронов), завершили регистрацию волонтеров. На участие в мероприятии поступило более 400 заявок от активистов, рассказали в пресс-службе полномочного представителя президента в УрФО Владимира Якушева. «Организаторы „Утро“ завершили прием анкет от волонтеров. Всего поступило 411 заявок, конкурс на место составил пять человек», — следует из сообщения. Активисты будут помогать на спортивных и образовательных мероприятиях, встречать спикеров и координировать активности. Форум ежегодно проводится в разных регионах Урала. В этом году он пройдет с 22 по 28 июня на базе кампуса Уральском федеральном университете. Главной темой этого года станет «Урал профессиональный. На мероприятие придут более трех тысяч уральцев, большая часть из которых свердловчане. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Организаторы главного молодежного форума «Утро» в Екатеринбурге, на котором выступит певец России Shaman (Ярослав Дронов), завершили регистрацию волонтеров. На участие в мероприятии поступило более 400 заявок от активистов, рассказали в пресс-службе полномочного представителя президента в УрФО Владимира Якушева. «Организаторы „Утро“ завершили прием анкет от волонтеров. Всего поступило 411 заявок, конкурс на место составил пять человек», — следует из сообщения. Активисты будут помогать на спортивных и образовательных мероприятиях, встречать спикеров и координировать активности. Форум ежегодно проводится в разных регионах Урала. В этом году он пройдет с 22 по 28 июня на базе кампуса Уральском федеральном университете. Главной темой этого года станет «Урал профессиональный. На мероприятие придут более трех тысяч уральцев, большая часть из которых свердловчане.