На форум уральской молодежи, где выступит Shaman, больше не пустят волонтеров

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Форум Утро. Нефтеюганск
Волонтеры будут координировать активности Фото:

Организаторы главного молодежного форума «Утро» в Екатеринбурге, на котором выступит певец России Shaman (Ярослав Дронов), завершили регистрацию волонтеров. На участие в мероприятии поступило более 400 заявок от активистов, рассказали в пресс-службе полномочного представителя президента в УрФО Владимира Якушева.

«Организаторы „Утро“ завершили прием анкет от волонтеров. Всего поступило 411 заявок, конкурс на место составил пять человек», — следует из сообщения. Активисты будут помогать на спортивных и образовательных мероприятиях, встречать спикеров и координировать активности.

Форум ежегодно проводится в разных регионах Урала. В этом году он пройдет с 22 по 28 июня на базе кампуса Уральском федеральном университете. Главной темой этого года станет «Урал профессиональный. На мероприятие придут более трех тысяч уральцев, большая часть из которых свердловчане.

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Организаторы главного молодежного форума «Утро» в Екатеринбурге, на котором выступит певец России Shaman (Ярослав Дронов), завершили регистрацию волонтеров. На участие в мероприятии поступило более 400 заявок от активистов, рассказали в пресс-службе полномочного представителя президента в УрФО Владимира Якушева. «Организаторы „Утро“ завершили прием анкет от волонтеров. Всего поступило 411 заявок, конкурс на место составил пять человек», — следует из сообщения. Активисты будут помогать на спортивных и образовательных мероприятиях, встречать спикеров и координировать активности. Форум ежегодно проводится в разных регионах Урала. В этом году он пройдет с 22 по 28 июня на базе кампуса Уральском федеральном университете. Главной темой этого года станет «Урал профессиональный. На мероприятие придут более трех тысяч уральцев, большая часть из которых свердловчане.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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