В Челябинске стартовал фестиваль барбекю

В Челябинске 20 мая стартовал гастрофестиваль «Кочерга», посвященный блюдам в печи, на мангале и гриле. В числе участников — 12 ресторанов города, в которых до 2 июня будут представлены специальные сеты.
«Шеф-повара будут готовить разнообразные блюда: жарить, тушить, запекать овощи, рыбу, креветки, краба, даже спаржу», — сообщается на официальном сайте фестиваля. Специальные сеты гостям представят с 20 мая по 2 июня.
В числе участников заведение «Буфет на Большой», где гостям предлагают попробовать перепелку с медовой морковью, говяжье ребро в горшочке и рулет из кролика с жареной спаржей. В баре «Гринери» подадут сибаса на гриле, люля из говядины и курицы, а также салат с телятиной гриль со спаржей. Заведение «Паста и Маргарита» представят лепешку с печеными овощами, луковый суп, мусака из баклажана и запеченный Фета.
В «Ребрышковой» запустили сет с котлетами из щуки на гриле, свиными ребрами в пивном маринаде и спринг-роллами с кальмарами и лангустинами. В хаусе Steakman гостям подадут карамельный персик с сыром камамбер и кремом из горгонзолы, креветки с авокадо гриль и спаржей под манговым соусом, а также говяжьи котлеты с булочкой, овощами и трюфельным сыром.
В ресторане «Шале» в спецменю включили три стейка, свиные шею и корейку, дорадо на углях и десять видов колбас на гриле. В пабе Drunke Pub подадут «Русский» бургер с грибами, тако с сальсой и свиные ребра в кленовом сиропе. Кофейня Guligo предложит бургер с мраморной говядиной и два вида шаурмы — с томленой говядиной и копченой свининой.
В баре Horizon подадут теплый салат с грушей и креветками, салат с клубникой и творожным сыром, овощное запеченное трио, томленые ребра в пиве, бургер с говяжьими щечками, а также стейк с салатом чим-чим. Заведение Magic Garden презентовало спецменю с луковым супом, филе сибаса под креветочным муссом и цыпленка корнишон с кукурузой.
В баре Siberia в сет включили телячью вырезку с зеленью, баклажан с мясными стейком и телячье татаки на опаленной мозговой кости. Y бистро представило сет с бифштексом из тунца, филе скумбрии, говяжьего шашлыка, свиной шеи по-пекински, шашлыка из креветок, стейка и колбас на гриле.
Организатором выступил блогер Азат Сапармамедов. Он откроет фестиваль приветственным ужином в заведении Steakman.
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