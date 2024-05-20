Заксобрание назначит выборы губернатора Челябинской области

20 мая 2024 в 19:33 Размер текста - 17 +

Губернатор Алексей Текслер может претендовать на пост главы региона во второй раз Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Законодательное собрание Челябинской области назначит выборы губернатора региона. Соответствующий пункт значится в повестке заседания ЗСО на 30 мая. «О проекте постановления законодательного собрания Челябинской области „О назначении выборов губернатора Челябинской области“. Докладчик — председатель комитета законодательного собрания по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению Анатолий Брагин», — говорится в повестке. Согласно законодательству, ЗСО назначает выборы главы региона в период от 100 до 90 дней до Единого дня голосования. В этом году он приходится на 8 сентября. В 2019 году, также 8 сентября, губернатором на пятилетний срок был избран Алексей Текслер. Он шел на выборы самовыдвиженцем при поддержке «Единой России». По итогам голосования Текслер набрал 69,3% голосов жителей региона. В мае 2024 года лидер челябинских справедливороссов Валерий Гартунг обещал не мешать Текслеру переизбраться на второй срок. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Законодательное собрание Челябинской области назначит выборы губернатора региона. Соответствующий пункт значится в повестке заседания ЗСО на 30 мая. «О проекте постановления законодательного собрания Челябинской области „О назначении выборов губернатора Челябинской области“. Докладчик — председатель комитета законодательного собрания по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению Анатолий Брагин», — говорится в повестке. Согласно законодательству, ЗСО назначает выборы главы региона в период от 100 до 90 дней до Единого дня голосования. В этом году он приходится на 8 сентября. В 2019 году, также 8 сентября, губернатором на пятилетний срок был избран Алексей Текслер. Он шел на выборы самовыдвиженцем при поддержке «Единой России». По итогам голосования Текслер набрал 69,3% голосов жителей региона. В мае 2024 года лидер челябинских справедливороссов Валерий Гартунг обещал не мешать Текслеру переизбраться на второй срок.