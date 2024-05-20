Заксобрание назначит выборы губернатора Челябинской области

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Алексей Текслер осмотрел новые автобусы. Челябинск, текслер алексей
Губернатор Алексей Текслер может претендовать на пост главы региона во второй раз Фото:

Законодательное собрание Челябинской области назначит выборы губернатора региона. Соответствующий пункт значится в повестке заседания ЗСО на 30 мая.

«О проекте постановления законодательного собрания Челябинской области „О назначении выборов губернатора Челябинской области“. Докладчик — председатель комитета законодательного собрания по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению Анатолий Брагин», — говорится в повестке.

Согласно законодательству, ЗСО назначает выборы главы региона в период от 100 до 90 дней до Единого дня голосования. В этом году он приходится на 8 сентября. В 2019 году, также 8 сентября, губернатором на пятилетний срок был избран Алексей Текслер. Он шел на выборы самовыдвиженцем при поддержке «Единой России». По итогам голосования Текслер набрал 69,3% голосов жителей региона. В мае 2024 года лидер челябинских справедливороссов Валерий Гартунг обещал не мешать Текслеру переизбраться на второй срок.

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Законодательное собрание Челябинской области назначит выборы губернатора региона. Соответствующий пункт значится в повестке заседания ЗСО на 30 мая. «О проекте постановления законодательного собрания Челябинской области „О назначении выборов губернатора Челябинской области“. Докладчик — председатель комитета законодательного собрания по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению Анатолий Брагин», — говорится в повестке. Согласно законодательству, ЗСО назначает выборы главы региона в период от 100 до 90 дней до Единого дня голосования. В этом году он приходится на 8 сентября. В 2019 году, также 8 сентября, губернатором на пятилетний срок был избран Алексей Текслер. Он шел на выборы самовыдвиженцем при поддержке «Единой России». По итогам голосования Текслер набрал 69,3% голосов жителей региона. В мае 2024 года лидер челябинских справедливороссов Валерий Гартунг обещал не мешать Текслеру переизбраться на второй срок.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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