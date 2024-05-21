Путин встретился с Володиным: главные заявления по формированию кабмина и гибели Раиси

Путин обсудил с Володиным формирование кабмина и гибель Раиси

22 мая 2024 в 00:44 Размер текста - 17 +

Путин провел встречу со спикером Госдумы Володиным (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Вертолет президента Ирана потерпел крушение в провинции Восточный Азербайджан Президент России Владимир Путин провел встречу со спикером Госдумы Вячеславом Володиным, на которой обсуждались важные аспекты формирования нового правительства. Также в ходе встречи глава государства сделал заявления о гибели президента Ирана Эбрахима Раиси. О главных заявлениях Путина — в материале URA.RU. Путин спросил у Володина, как прошло формирование нового правительства Госдума получила дополнительные полномочия по формированию кабмина. Новые права у нижней палаты парламента появились после внесения соответствующих поправок в Конституцию РФ, подчеркнул Путин. Президент отметил в беседе с Володиным, что формирование правительства после выборов главы государства является важным этапом в работе Госдумы. Он добавил, что в нынешних условиях никаких перерывов и сбоев в осуществлении полномочий кабмина быть не должно. «Я вас хочу поблагодарить — и вас, и всех депутатов, — за то, что работа была проведена исходя из интересов государства, а не исходя из каких-то групповых интересов», — обратился Путин к Володину. По его словам, парламентарии поддерживали предложенных кандидатов в правительство «не по каким-то групповым соображениям и даже партийным, а по личным и деловым качествам», передает телеканал «Россия 24». Президент РФ заявил, что Россия готова помочь Ирану выяснить причины катастрофы, в которой погиб Раиси. Россия в случае необходимости окажет экспертную помощь Ирану, чтобы выяснить причины крушения вертолета с президентом Раиси, заявил Путин. Володин будет представлять Россию на церемонии похорон Раиси, которая состоится 23 мая. Погибший при крушении вертолета президент Ирана Раиси был надежным партнером, подчеркнул глава РФ. Он добавил, что с Раиси было приятно работать. Путин отметил, что ранее все договоренности между Россией и Ираном соблюдались. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин провел встречу со спикером Госдумы Вячеславом Володиным, на которой обсуждались важные аспекты формирования нового правительства. Также в ходе встречи глава государства сделал заявления о гибели президента Ирана Эбрахима Раиси. О главных заявлениях Путина — в материале URA.RU. Госдума получила дополнительные полномочия по формированию кабмина. Новые права у нижней палаты парламента появились после внесения соответствующих поправок в Конституцию РФ, подчеркнул Путин. Президент отметил в беседе с Володиным, что формирование правительства после выборов главы государства является важным этапом в работе Госдумы. Он добавил, что в нынешних условиях никаких перерывов и сбоев в осуществлении полномочий кабмина быть не должно. «Я вас хочу поблагодарить — и вас, и всех депутатов, — за то, что работа была проведена исходя из интересов государства, а не исходя из каких-то групповых интересов», — обратился Путин к Володину. По его словам, парламентарии поддерживали предложенных кандидатов в правительство «не по каким-то групповым соображениям и даже партийным, а по личным и деловым качествам», передает телеканал «Россия 24». Россия в случае необходимости окажет экспертную помощь Ирану, чтобы выяснить причины крушения вертолета с президентом Раиси, заявил Путин. Володин будет представлять Россию на церемонии похорон Раиси, которая состоится 23 мая. Погибший при крушении вертолета президент Ирана Раиси был надежным партнером, подчеркнул глава РФ. Он добавил, что с Раиси было приятно работать. Путин отметил, что ранее все договоренности между Россией и Ираном соблюдались.