Нелегальные кредиторы в Челябинской области прикрывались комиссионками

Нелегальные кредиторы в Челябинской области прикрывались под ложными вывесками. Как 22 мая сообщили в пресс-службе челябинского отделения Банка России, с начала года выявлено 11 организаций.
«С начала года Банк России выявил в регионе 11 нелегальных кредиторов. Почти все организации работали под вывесками комиссионных магазинов, одна из них называлась ювелирным салоном», — сообщили в Центробанке.
Фактически кредиторы оказывали услуги ломбарда. Они выдавали займы под залог, в том числе, под залог ювелирных изделий. Как отметила заместитель управляющего отделением Наталья Кузьмина, разрешения на работу ломбардов не получались. Офисы компаний функционировали в Челябинске, Магнитогорске и Аргаяше.
В Банке России раскрыли отличие нелегальных организаций от действующих в правовом поле. Нелегалы могут устанавливать неограниченные проценты по займам и штрафы за просрочку. Другой неприятностью может стать продажа заложенной клиентом вещи.
До заключения кредитного договора представители финрегулятора порекомендовали проверять, легально ли работает кредитор. Сделать это можно самостоятельно на сайте Банка России в разделе «Справочник финансовых организаций». Также ресурс содержит перечень компаний, обладающих признаками нелегальной деятельности на финрынке.
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