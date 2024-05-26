США примут участие в мирной конференции по Украине

США подтвердило свое участие в предстоящей глобальной мирной конференции, которая пройдет в Швейцарии. Соответствующее заявление сделал официальный представитель США.
«Правительство Соединенных Штатов примет участие в глобальной мирной конференции в Швейцарии», — сказал представитель. Информацию об этом передает РИА Новости.
Ранее зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что международная конференция в Швейцарии лишена перспектив из-за того, что Россия в ней не участвует, а ее позиция по конфликту на Украине не учитывается. По его словам, такого мнения придерживаются в Москве, передает RT.
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