США примут участие в мирной конференции по Украине

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Столица Казахстана Астана. Астана, американский флаг, флаг сша, флаг америки
США примут участие в глобальной мирной конференции в Швейцарии Фото:

США подтвердило свое участие в предстоящей глобальной мирной конференции, которая пройдет в Швейцарии. Соответствующее заявление сделал официальный представитель США.

«Правительство Соединенных Штатов примет участие в глобальной мирной конференции в Швейцарии», — сказал представитель. Информацию об этом передает РИА Новости.

Ранее зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что международная конференция в Швейцарии лишена перспектив из-за того, что Россия в ней не участвует, а ее позиция по конфликту на Украине не учитывается. По его словам, такого мнения придерживаются в Москве, передает RT.

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США подтвердило свое участие в предстоящей глобальной мирной конференции, которая пройдет в Швейцарии. Соответствующее заявление сделал официальный представитель США. «Правительство Соединенных Штатов примет участие в глобальной мирной конференции в Швейцарии», — сказал представитель. Информацию об этом передает РИА Новости. Ранее зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что международная конференция в Швейцарии лишена перспектив из-за того, что Россия в ней не участвует, а ее позиция по конфликту на Украине не учитывается. По его словам, такого мнения придерживаются в Москве, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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