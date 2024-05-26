МВД России объявило в розыск двух генералов ВСУ

27 мая 2024 в 03:20 Размер текста - 17 +

Информация о розыске появилась в базе данных МВД 27 мая Фото: Вадим Ахметов © URA.RU МВД России объявило в розыск заместителя главы генштаба ВСУ бригадного генерала Владимира Горбатюка и экс-командующего силами логистики ВСУ генерал-лейтенанта Олега Вишневского. Информация о розыске появилась в базе данных ведомства 27 мая. «Владимир Дмитриевич Горбатюк, 19.2.1982. Разыскивается по статье УК», — указано в базе розыска МВД РФ. В базе розыска МВД также находится Олег Вишневский, бывший командующий силами логистики ВСУ, который разыскивается по уголовной статье. Конкретные обвинения, выдвинутые против украинских генералов, ведомством не раскрываются. Этот шаг со стороны российского МВД следует на фоне продолжающегося конфликта на Украине и является частью более широкого контекста правоохранительных мер, принимаемых Россией в отношении украинских военных и чиновников. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

МВД России объявило в розыск заместителя главы генштаба ВСУ бригадного генерала Владимира Горбатюка и экс-командующего силами логистики ВСУ генерал-лейтенанта Олега Вишневского. Информация о розыске появилась в базе данных ведомства 27 мая. «Владимир Дмитриевич Горбатюк, 19.2.1982. Разыскивается по статье УК», — указано в базе розыска МВД РФ. В базе розыска МВД также находится Олег Вишневский, бывший командующий силами логистики ВСУ, который разыскивается по уголовной статье. Конкретные обвинения, выдвинутые против украинских генералов, ведомством не раскрываются. Этот шаг со стороны российского МВД следует на фоне продолжающегося конфликта на Украине и является частью более широкого контекста правоохранительных мер, принимаемых Россией в отношении украинских военных и чиновников.