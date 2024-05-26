26 мая 2024

МВД России объявило в розыск двух генералов ВСУ

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Открытие многофункционального центра по предоставлению госуслуг. Челябинск, мвд рф
Информация о розыске появилась в базе данных МВД 27 мая Фото:

МВД России объявило в розыск заместителя главы генштаба ВСУ бригадного генерала Владимира Горбатюка и экс-командующего силами логистики ВСУ генерал-лейтенанта Олега Вишневского. Информация о розыске появилась в базе данных ведомства 27 мая.

«Владимир Дмитриевич Горбатюк, 19.2.1982. Разыскивается по статье УК», — указано в базе розыска МВД РФ. В базе розыска МВД также находится Олег Вишневский, бывший командующий силами логистики ВСУ, который разыскивается по уголовной статье.

Конкретные обвинения, выдвинутые против украинских генералов, ведомством не раскрываются. Этот шаг со стороны российского МВД следует на фоне продолжающегося конфликта на Украине и является частью более широкого контекста правоохранительных мер, принимаемых Россией в отношении украинских военных и чиновников.

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МВД России объявило в розыск заместителя главы генштаба ВСУ бригадного генерала Владимира Горбатюка и экс-командующего силами логистики ВСУ генерал-лейтенанта Олега Вишневского. Информация о розыске появилась в базе данных ведомства 27 мая. «Владимир Дмитриевич Горбатюк, 19.2.1982. Разыскивается по статье УК», — указано в базе розыска МВД РФ. В базе розыска МВД также находится Олег Вишневский, бывший командующий силами логистики ВСУ, который разыскивается по уголовной статье. Конкретные обвинения, выдвинутые против украинских генералов, ведомством не раскрываются. Этот шаг со стороны российского МВД следует на фоне продолжающегося конфликта на Украине и является частью более широкого контекста правоохранительных мер, принимаемых Россией в отношении украинских военных и чиновников.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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