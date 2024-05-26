Тысячи туристов оценят блюда этнической кухни на Аркаиме. Афиша

27 мая 2024 в 10:46 Размер текста - 17 +

Гостей фестиваля «Аркаим» посветят в этногастрономию региона Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области на территории Музея-заповедника «Аркаим» с 7 по 9 июня пройдет XVII областной этнофестиваль евразийских народов. На мероприятии участники смогут попробовать блюда народной кухни и попрыгать через костер, сообщили URA.RU 27 мая в пресс-службе правительства Челябинской области. «С 7 по 9 июня в Музее-заповеднике „Аркаим“ пройдет XVII областной фольклорно-этнографический фестиваль евразийских народов „Аркаим“. Участники фестиваля реконструируют народные обряды и пробуют национальную кухню», — сообщили в пресс-службе. Организаторы фестиваля «Аркаим» подготовили развлекательную программу, которая расскажет о традициях и культуре региона. Для гостей проведут ярмарку, мастер-классы по ремеслам, игры, спектакли, а также состоится концерт творческого объединения «Петр Валентинович» и запуск воздушных змеев. Восстановят также и историю народных обрядов. На одной из площадок проведут прыжки через костер. В Челябинской области летом запланировано еще десять масштабных мероприятий помимо «Аркаима». О ближайших главных фестивалях региона — в материале URA.RU. Фестиваль «Аркаим» расскажет гостям о культуре евразийских народов telegram-канал Правительство Челябинской области Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской области на территории Музея-заповедника «Аркаим» с 7 по 9 июня пройдет XVII областной этнофестиваль евразийских народов. На мероприятии участники смогут попробовать блюда народной кухни и попрыгать через костер, сообщили URA.RU 27 мая в пресс-службе правительства Челябинской области. «С 7 по 9 июня в Музее-заповеднике „Аркаим“ пройдет XVII областной фольклорно-этнографический фестиваль евразийских народов „Аркаим“. Участники фестиваля реконструируют народные обряды и пробуют национальную кухню», — сообщили в пресс-службе. Организаторы фестиваля «Аркаим» подготовили развлекательную программу, которая расскажет о традициях и культуре региона. Для гостей проведут ярмарку, мастер-классы по ремеслам, игры, спектакли, а также состоится концерт творческого объединения «Петр Валентинович» и запуск воздушных змеев. Восстановят также и историю народных обрядов. На одной из площадок проведут прыжки через костер. В Челябинской области летом запланировано еще десять масштабных мероприятий помимо «Аркаима». О ближайших главных фестивалях региона — в материале URA.RU.