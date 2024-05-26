26 мая 2024

Тысячи туристов оценят блюда этнической кухни на Аркаиме. Афиша

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Таежный хутор, гастротур. Челябинск, пирог, гастротур
Гостей фестиваля «Аркаим» посветят в этногастрономию региона Фото:

В Челябинской области на территории Музея-заповедника «Аркаим» с 7 по 9 июня пройдет XVII областной этнофестиваль евразийских народов. На мероприятии участники смогут попробовать блюда народной кухни и попрыгать через костер, сообщили URA.RU 27 мая в пресс-службе правительства Челябинской области.

«С 7 по 9 июня в Музее-заповеднике „Аркаим“ пройдет XVII областной фольклорно-этнографический фестиваль евразийских народов „Аркаим“. Участники фестиваля реконструируют народные обряды и пробуют национальную кухню», — сообщили в пресс-службе.

Организаторы фестиваля «Аркаим» подготовили развлекательную программу, которая расскажет о традициях и культуре региона. Для гостей проведут ярмарку, мастер-классы по ремеслам, игры, спектакли, а также состоится концерт творческого объединения «Петр Валентинович» и запуск воздушных змеев. Восстановят также и историю народных обрядов. На одной из площадок проведут прыжки через костер.

В Челябинской области летом запланировано еще десять масштабных мероприятий помимо «Аркаима». О ближайших главных фестивалях региона — в материале URA.RU.

Фестиваль «Аркаим» расскажет гостям о культуре евразийских народов
Фестиваль «Аркаим» расскажет гостям о культуре евразийских народов
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В Челябинской области на территории Музея-заповедника «Аркаим» с 7 по 9 июня пройдет XVII областной этнофестиваль евразийских народов. На мероприятии участники смогут попробовать блюда народной кухни и попрыгать через костер, сообщили URA.RU 27 мая в пресс-службе правительства Челябинской области. «С 7 по 9 июня в Музее-заповеднике „Аркаим“ пройдет XVII областной фольклорно-этнографический фестиваль евразийских народов „Аркаим“. Участники фестиваля реконструируют народные обряды и пробуют национальную кухню», — сообщили в пресс-службе. Организаторы фестиваля «Аркаим» подготовили развлекательную программу, которая расскажет о традициях и культуре региона. Для гостей проведут ярмарку, мастер-классы по ремеслам, игры, спектакли, а также состоится концерт творческого объединения «Петр Валентинович» и запуск воздушных змеев. Восстановят также и историю народных обрядов. На одной из площадок проведут прыжки через костер. В Челябинской области летом запланировано еще десять масштабных мероприятий помимо «Аркаима». О ближайших главных фестивалях региона — в материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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