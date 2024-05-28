Пермь простится с журналисткой Ниной Соловей 30 мая

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Проститься с Ниной Соловей можно на в ритуальном зале на ул. Старцева
Проститься с Ниной Соловей можно на в ритуальном зале на ул. Старцева Фото:

Церемония прощания с известной пермской журналисткой и театральным менеджером Ниной Соловей состоится 30 мая. Об этом сообщили в редакции «Комсомольской правды», где она работала последнее время.

«Прощание с Ниной Викторовной Соловей состоится в четверг 30 мая в 13:00 в Большом ритуальном зале на Старцева (Старцева, д. 61, к.1). Отпевание в 14:00 в церкви Андрея Первозванного», — пишет издание.

Нина Соловей умерла 28 мая ночью после продолжительной болезни. У нее остались пожилая мама и 16-летняя дочь.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Церемония прощания с известной пермской журналисткой и театральным менеджером Ниной Соловей состоится 30 мая. Об этом сообщили в редакции «Комсомольской правды», где она работала последнее время. «Прощание с Ниной Викторовной Соловей состоится в четверг 30 мая в 13:00 в Большом ритуальном зале на Старцева (Старцева, д. 61, к.1). Отпевание в 14:00 в церкви Андрея Первозванного», — пишет издание. Нина Соловей умерла 28 мая ночью после продолжительной болезни. У нее остались пожилая мама и 16-летняя дочь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...