Пермь простится с журналисткой Ниной Соловей 30 мая

Проститься с Ниной Соловей можно на в ритуальном зале на ул. Старцева
Церемония прощания с известной пермской журналисткой и театральным менеджером Ниной Соловей состоится 30 мая. Об этом сообщили в редакции «Комсомольской правды», где она работала последнее время.
«Прощание с Ниной Викторовной Соловей состоится в четверг 30 мая в 13:00 в Большом ритуальном зале на Старцева (Старцева, д. 61, к.1). Отпевание в 14:00 в церкви Андрея Первозванного», — пишет издание.
Нина Соловей умерла 28 мая ночью после продолжительной болезни. У нее остались пожилая мама и 16-летняя дочь.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!