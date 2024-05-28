Белый дом допустил, что США введут эмбарго на весь российский экспорт

США могут ввести всеобъемлющее эмбарго на российский экпорт. Об этом сообщил заместитель советника американского президента по национальной безопасности Далип Сингх.
«В Белом доме не исключили, что США могут дойти в санкционной политике до всеобъемлющего эмбарго на российский экспорт», — заявил Сингх. Его слова приводит ТАСС.
Ранее cенатор-республиканец от штата Техас Тед Круз заявил, что президент США Джо Байдент помог главе РФ Владимиру Путину тем, что запретил экспорт сжиженного природного газа (СПГ). По словам Круза, теперь европейским странам придется закупать газ у России.
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