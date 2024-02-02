02 февраля 2024

В США раскрыли, как Байден помог Путину

Fox News: Европе придется закупать СПГ у России вместо США
© Служба новостей «URA.RU»
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Президент США. stock, Джо Байден,  stock
Решением на запрет экспорта СПГ Байден «помог Путину», заявил Круз Фото:

Президент США Джо Байден запретил экспорт сжиженного природного газа (СПГ). Тем самым он помог президенту РФ Владимиру Путину, потому что теперь европейским странам придется закупать газ у России. Об этом сообщил cенатор-республиканец от штата Техас Тед Круз.

«Он [Байден] объявил о том, что я называю „субсидией Владимиру Путину от Джо Байдена“, он заблокировал будущий экспорт СПГ, а это значит, что Европе придется покупать его у России вместо Штатов», — передает Fox News слова Круза. Он добавил, что такое решение «помогает Путину» и лишает граждан Штатов рабочих мест.

Ранее администрация Байдена рассматривала эмбарго на разрешение новых проектов экспорта СПГ. В The Wall Street Journal отметили, что такое решение может вызвать увеличение мировых цен на газ. Также оно приведет к усилению зависимости стран Азии и Европы от энергоносителей РФ.

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Президент США Джо Байден запретил экспорт сжиженного природного газа (СПГ). Тем самым он помог президенту РФ Владимиру Путину, потому что теперь европейским странам придется закупать газ у России. Об этом сообщил cенатор-республиканец от штата Техас Тед Круз. «Он [Байден] объявил о том, что я называю „субсидией Владимиру Путину от Джо Байдена“, он заблокировал будущий экспорт СПГ, а это значит, что Европе придется покупать его у России вместо Штатов», — передает Fox News слова Круза. Он добавил, что такое решение «помогает Путину» и лишает граждан Штатов рабочих мест. Ранее администрация Байдена рассматривала эмбарго на разрешение новых проектов экспорта СПГ. В The Wall Street Journal отметили, что такое решение может вызвать увеличение мировых цен на газ. Также оно приведет к усилению зависимости стран Азии и Европы от энергоносителей РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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