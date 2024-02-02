В США раскрыли, как Байден помог Путину

Fox News: Европе придется закупать СПГ у России вместо США

03 февраля 2024 в 08:51 Размер текста - 17 +

Решением на запрет экспорта СПГ Байден «помог Путину», заявил Круз Фото: Official White House / Adam Schultz Президент США Джо Байден запретил экспорт сжиженного природного газа (СПГ). Тем самым он помог президенту РФ Владимиру Путину, потому что теперь европейским странам придется закупать газ у России. Об этом сообщил cенатор-республиканец от штата Техас Тед Круз. «Он [Байден] объявил о том, что я называю „субсидией Владимиру Путину от Джо Байдена“, он заблокировал будущий экспорт СПГ, а это значит, что Европе придется покупать его у России вместо Штатов», — передает Fox News слова Круза. Он добавил, что такое решение «помогает Путину» и лишает граждан Штатов рабочих мест. Ранее администрация Байдена рассматривала эмбарго на разрешение новых проектов экспорта СПГ. В The Wall Street Journal отметили, что такое решение может вызвать увеличение мировых цен на газ. Также оно приведет к усилению зависимости стран Азии и Европы от энергоносителей РФ.

Президент США Джо Байден запретил экспорт сжиженного природного газа (СПГ). Тем самым он помог президенту РФ Владимиру Путину, потому что теперь европейским странам придется закупать газ у России. Об этом сообщил cенатор-республиканец от штата Техас Тед Круз. «Он [Байден] объявил о том, что я называю „субсидией Владимиру Путину от Джо Байдена“, он заблокировал будущий экспорт СПГ, а это значит, что Европе придется покупать его у России вместо Штатов», — передает Fox News слова Круза. Он добавил, что такое решение «помогает Путину» и лишает граждан Штатов рабочих мест. Ранее администрация Байдена рассматривала эмбарго на разрешение новых проектов экспорта СПГ. В The Wall Street Journal отметили, что такое решение может вызвать увеличение мировых цен на газ. Также оно приведет к усилению зависимости стран Азии и Европы от энергоносителей РФ.