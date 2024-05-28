Украинский пленный рассказал об обмане ВСУ по поводу обороны Харьковской области

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пленный солдат ВСУ рассказал, что украинское командование специально напугало своих бойцов о якобы заминированном поле в Харьковской области
Пленный солдат ВСУ рассказал, что украинское командование специально напугало своих бойцов о якобы заминированном поле в Харьковской области Фото:

Солдат ВСУ, захваченный в плен российскими войсками, рассказал о том, что его командование периодически обманывает украинских бойцов. Он признался, как однажды командиры приехали к точке дислокации в Харьковской области и заявили, что близлежащая территория заминирована. Однако выяснилось, что это не так. 

«В Красном (Харьковская область), когда мы приехали, нам сказали, что лес, поля заминированы. По итогу, русские солдаты зашли и оказалось, что там ничего не заминировано. Оказалось, что о минах нам говорили просто, чтобы мы нигде не лазили, не смотрели», — рассказал военнопленный украинский пограничник Александр Ильницкий в разговоре с РИА Новости.

Ранее другой военнопленный солдат ВСУ рассказал, что командование обманывает своих солдат в плане постановки боевых задач. Он привел в пример случай, когда бойцам поставили задачу по захвату точки, которую якобы покидали ВС РФ. Оказалось, что это не так. Также бойцов ВСУ обманывают с выплатами за участие в конфликте против РФ. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Солдат ВСУ, захваченный в плен российскими войсками, рассказал о том, что его командование периодически обманывает украинских бойцов. Он признался, как однажды командиры приехали к точке дислокации в Харьковской области и заявили, что близлежащая территория заминирована. Однако выяснилось, что это не так.  «В Красном (Харьковская область), когда мы приехали, нам сказали, что лес, поля заминированы. По итогу, русские солдаты зашли и оказалось, что там ничего не заминировано. Оказалось, что о минах нам говорили просто, чтобы мы нигде не лазили, не смотрели», — рассказал военнопленный украинский пограничник Александр Ильницкий в разговоре с РИА Новости. Ранее другой военнопленный солдат ВСУ рассказал, что командование обманывает своих солдат в плане постановки боевых задач. Он привел в пример случай, когда бойцам поставили задачу по захвату точки, которую якобы покидали ВС РФ. Оказалось, что это не так. Также бойцов ВСУ обманывают с выплатами за участие в конфликте против РФ. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...