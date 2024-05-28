Украинский пленный рассказал об обмане ВСУ по поводу обороны Харьковской области

Солдат ВСУ, захваченный в плен российскими войсками, рассказал о том, что его командование периодически обманывает украинских бойцов. Он признался, как однажды командиры приехали к точке дислокации в Харьковской области и заявили, что близлежащая территория заминирована. Однако выяснилось, что это не так.
«В Красном (Харьковская область), когда мы приехали, нам сказали, что лес, поля заминированы. По итогу, русские солдаты зашли и оказалось, что там ничего не заминировано. Оказалось, что о минах нам говорили просто, чтобы мы нигде не лазили, не смотрели», — рассказал военнопленный украинский пограничник Александр Ильницкий в разговоре с РИА Новости.
Ранее другой военнопленный солдат ВСУ рассказал, что командование обманывает своих солдат в плане постановки боевых задач. Он привел в пример случай, когда бойцам поставили задачу по захвату точки, которую якобы покидали ВС РФ. Оказалось, что это не так. Также бойцов ВСУ обманывают с выплатами за участие в конфликте против РФ.
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