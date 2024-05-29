Бойцы СВО смогут пройти в ХМАО врачебную комиссию после ранения

В региональном отделении президентского фонда «Защитники Отечества» подняли вопрос о создании военно-врачебной комиссии для раненых бойцов СВО на территории Югры. О том, что идею поддержала губернатор ХМАО Наталья Комарова в эфире ЦУР рассказал глава фонда Игорь Илык.
«Надеемся, что в Югре будет возможность создать военно-врачебную комиссию. Может она будет проходить раз в месяц, может раз в квартал, может быть посредствам телемедицины, но мы бы хотели, чтобы она здесь была. Губернатор также поддерживает эту идею. Вероятно, в ближайшее время все это будет», — сообщил Илык.
По словам главы фонда, рассматривается вопрос о организации ВВК на базе медицинского учреждения в одном из муниципалитетов округа. Такая мера позволит значительно упростить прохождение комиссии для военнослужащих, которые имеют явные ограничения по здоровью, но несмотря на это вынуждены искать сопровождающего и способы транспортировки до ближайшего пункта ВВК. Чаще всего бойцам приходится ездить в Ростовскую область или на Дальний Восток.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!