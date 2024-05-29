Бойцы СВО смогут пройти в ХМАО врачебную комиссию после ранения

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Власти ХМАО планируют организовать ВВК для бойцов СВО на территории Югры
Власти ХМАО планируют организовать ВВК для бойцов СВО на территории Югры Фото:

В региональном отделении президентского фонда «Защитники Отечества» подняли вопрос о создании военно-врачебной комиссии для раненых бойцов СВО на территории Югры. О том, что идею поддержала губернатор ХМАО Наталья Комарова в эфире ЦУР рассказал глава фонда Игорь Илык.

«Надеемся, что в Югре будет возможность создать военно-врачебную комиссию. Может она будет проходить раз в месяц, может раз в квартал, может быть посредствам телемедицины, но мы бы хотели, чтобы она здесь была. Губернатор также поддерживает эту идею. Вероятно, в ближайшее время все это будет», — сообщил Илык. 

По словам главы фонда, рассматривается вопрос о организации ВВК на базе медицинского учреждения в одном из муниципалитетов округа. Такая мера позволит значительно упростить прохождение комиссии для военнослужащих, которые имеют явные ограничения по здоровью, но несмотря на это вынуждены искать сопровождающего и способы транспортировки до ближайшего пункта ВВК. Чаще всего бойцам приходится ездить в Ростовскую область или на Дальний Восток.

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В региональном отделении президентского фонда «Защитники Отечества» подняли вопрос о создании военно-врачебной комиссии для раненых бойцов СВО на территории Югры. О том, что идею поддержала губернатор ХМАО Наталья Комарова в эфире ЦУР рассказал глава фонда Игорь Илык. «Надеемся, что в Югре будет возможность создать военно-врачебную комиссию. Может она будет проходить раз в месяц, может раз в квартал, может быть посредствам телемедицины, но мы бы хотели, чтобы она здесь была. Губернатор также поддерживает эту идею. Вероятно, в ближайшее время все это будет», — сообщил Илык.  По словам главы фонда, рассматривается вопрос о организации ВВК на базе медицинского учреждения в одном из муниципалитетов округа. Такая мера позволит значительно упростить прохождение комиссии для военнослужащих, которые имеют явные ограничения по здоровью, но несмотря на это вынуждены искать сопровождающего и способы транспортировки до ближайшего пункта ВВК. Чаще всего бойцам приходится ездить в Ростовскую область или на Дальний Восток.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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