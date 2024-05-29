29 мая 2024

На челябинском участке трассы М5 столкнулись два грузовика. Видео

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Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства аварии Фото:

Под Миассом (Челябинская область) на трассе М5 столкнулись два грузовика. Одному из водителей понадобилась помощь медиков. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по региону.

«На 1777 км автодороги „Москва — Челябинск“ произошло столкновение двух грузовиков. Один из водителей получил травмы, оказывается медицинская помощь», — отметили в пресс-службе ведомства.

На данном участке дороги организовано реверсивное движение. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства ДТП.

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Под Миассом (Челябинская область) на трассе М5 столкнулись два грузовика. Одному из водителей понадобилась помощь медиков. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по региону. «На 1777 км автодороги „Москва — Челябинск“ произошло столкновение двух грузовиков. Один из водителей получил травмы, оказывается медицинская помощь», — отметили в пресс-службе ведомства. На данном участке дороги организовано реверсивное движение. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства ДТП.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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