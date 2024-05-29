Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства аварии
Под Миассом (Челябинская область) на трассе М5 столкнулись два грузовика. Одному из водителей понадобилась помощь медиков. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по региону.
«На 1777 км автодороги „Москва — Челябинск“ произошло столкновение двух грузовиков. Один из водителей получил травмы, оказывается медицинская помощь», — отметили в пресс-службе ведомства.
На данном участке дороги организовано реверсивное движение. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства ДТП.
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