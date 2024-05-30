В Екатеринбурге изменят маршруты пяти трамваев

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Работы на трамвайных путях закончат 24 июня
Работы на трамвайных путях закончат 24 июня Фото:

В Екатеринбурге на время ремонта путей по улице Владимира Высоцкого изменят маршруты трамваев № 8, 12, 13, 15, 23. Изменения будут действовать в разные периоды с 8 по 24 июня, рассказали в пресс-службе мэрии.

«Трамвайные маршруты изменят путь следования на следующие периоды: с 00:00 8 июня до 05:00 10 июня; с 00:00 15 июня до 05:00 17 июня; с 00:00 22 июня до 05:00 24 июня», — следует из сообщения. На участке рабочие ограничат движение только по одной полосе, поэтому маршруты других видов общественного транспорта не изменятся.

На время работ маршруты пяти трамваев будут ходить так:

  • № 8: станция Машиностроителей — улица Победы — проспект Космонавтов — Уральская — Гагарина — УрФУ — Ленина — Луначарского — Космонавтов — Машиностроителей;
  • № 13: станция 7 Ключей — улица Техническая — Халтурина — Верх-Исетский бульвар — Ленина — УрФУ — Гагарина — Блюхера — станция Шарташ;
  • № 15: станция Вторчермет — улица 8 Марта — Радищева — Московская — Ленина — гостиница Исеть.
  • № 23: Машиностроителей — улица Бебеля — Халтурина — Верх-Исетский бульвар — Челюскинцев — Уральская — Шарташ.
  • № 12: станция Дворец Спорта — улица Московская — Челюскинцев — Уральская — Гагарина — УрФУ — Ленина — Луначарского — ЦПКиО — Луначарского — Куйбышева — Радищева — Московская — Дворец Спорта.

Еще одно ограничение для общественного транспорта введут на Уралмаше с 20 мая по 15 июня. Из-за ремонта канализации отменят один троллейбусный маршрут, еще четыре будут изменены. 

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В Екатеринбурге на время ремонта путей по улице Владимира Высоцкого изменят маршруты трамваев № 8, 12, 13, 15, 23. Изменения будут действовать в разные периоды с 8 по 24 июня, рассказали в пресс-службе мэрии. «Трамвайные маршруты изменят путь следования на следующие периоды: с 00:00 8 июня до 05:00 10 июня; с 00:00 15 июня до 05:00 17 июня; с 00:00 22 июня до 05:00 24 июня», — следует из сообщения. На участке рабочие ограничат движение только по одной полосе, поэтому маршруты других видов общественного транспорта не изменятся. На время работ маршруты пяти трамваев будут ходить так: Еще одно ограничение для общественного транспорта введут на Уралмаше с 20 мая по 15 июня. Из-за ремонта канализации отменят один троллейбусный маршрут, еще четыре будут изменены. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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