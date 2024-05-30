В Екатеринбурге изменят маршруты пяти трамваев

В Екатеринбурге на время ремонта путей по улице Владимира Высоцкого изменят маршруты трамваев № 8, 12, 13, 15, 23. Изменения будут действовать в разные периоды с 8 по 24 июня, рассказали в пресс-службе мэрии.
«Трамвайные маршруты изменят путь следования на следующие периоды: с 00:00 8 июня до 05:00 10 июня; с 00:00 15 июня до 05:00 17 июня; с 00:00 22 июня до 05:00 24 июня», — следует из сообщения. На участке рабочие ограничат движение только по одной полосе, поэтому маршруты других видов общественного транспорта не изменятся.
На время работ маршруты пяти трамваев будут ходить так:
- № 8: станция Машиностроителей — улица Победы — проспект Космонавтов — Уральская — Гагарина — УрФУ — Ленина — Луначарского — Космонавтов — Машиностроителей;
- № 13: станция 7 Ключей — улица Техническая — Халтурина — Верх-Исетский бульвар — Ленина — УрФУ — Гагарина — Блюхера — станция Шарташ;
- № 15: станция Вторчермет — улица 8 Марта — Радищева — Московская — Ленина — гостиница Исеть.
- № 23: Машиностроителей — улица Бебеля — Халтурина — Верх-Исетский бульвар — Челюскинцев — Уральская — Шарташ.
- № 12: станция Дворец Спорта — улица Московская — Челюскинцев — Уральская — Гагарина — УрФУ — Ленина — Луначарского — ЦПКиО — Луначарского — Куйбышева — Радищева — Московская — Дворец Спорта.
Еще одно ограничение для общественного транспорта введут на Уралмаше с 20 мая по 15 июня. Из-за ремонта канализации отменят один троллейбусный маршрут, еще четыре будут изменены.
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