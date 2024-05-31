Стала известна дата прилета пилотажной группы «Русские Витязи» в Сургут

Пилотажная группа «Русские Витязи» прибудет в Сургут 6 июня. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте города.
«Пилотажная группа прилетает 6 июня. Примерное прибытие в два часа дня. Ожидается семь бортов», — сообщил собеседник.
У летчиков будет два дня на подготовку. Их выступление запланировано на 9 июня. На время авиашоу власти города перекроют движение по Югорскому тракту от перекрестка с улицей Энергетиков до пересечения с улицей Виктора Пархомовича. В администрации города подтвердили информацию о визите пилотажной группы.
Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте на День города выступит пилотажная группа «Русские Витязи». Они прилетели в города по приглашению экс-главы города Андрея Филатова.
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