Стала известна дата прилета пилотажной группы «Русские Витязи» в Сургут

Пилотажная группа «Русские Витязи» прилетит в Сургут в составе семи бортов
© Служба новостей «URA.RU»
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Пилотажную группу ожидают в Сургуте 6 июня
Пилотажную группу ожидают в Сургуте 6 июня Фото:

Пилотажная группа «Русские Витязи» прибудет в Сургут 6 июня. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте города.

«Пилотажная группа прилетает 6 июня. Примерное прибытие в два часа дня. Ожидается семь бортов», — сообщил собеседник.

У летчиков будет два дня на подготовку. Их выступление запланировано на 9 июня. На время авиашоу власти города перекроют движение по Югорскому тракту от перекрестка с улицей Энергетиков до пересечения с улицей Виктора Пархомовича. В администрации города подтвердили информацию о визите пилотажной группы. 

Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте на День города выступит пилотажная группа «Русские Витязи». Они прилетели в города по приглашению экс-главы города Андрея Филатова.

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Пилотажная группа «Русские Витязи» прибудет в Сургут 6 июня. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте города. «Пилотажная группа прилетает 6 июня. Примерное прибытие в два часа дня. Ожидается семь бортов», — сообщил собеседник. У летчиков будет два дня на подготовку. Их выступление запланировано на 9 июня. На время авиашоу власти города перекроют движение по Югорскому тракту от перекрестка с улицей Энергетиков до пересечения с улицей Виктора Пархомовича. В администрации города подтвердили информацию о визите пилотажной группы.  Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте на День города выступит пилотажная группа «Русские Витязи». Они прилетели в города по приглашению экс-главы города Андрея Филатова.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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