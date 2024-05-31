В Дептрансе объяснили скопление скорых у метро Москвы

Большое скопление карет скорой помощи у станции «Спортивная», где 31 мая произошла техническая неисправность вагона и возникло задымление, случилось из-за чувствительной реакции к нештатным ситуациям экстренных служб. Об этом заявила советник заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта, заместитель начальника Московского метрополитена Юлия Темникова.
«Наши городские службы всегда очень чувствительно относятся к любым таким ситуациям. Можно сказать, что коллеги просто любые внештатные ситуации контролируют», — цитируют РИА Новости Юлию Темникову.
О том, что известно об эвакуации московском метро 31 мая, URA.RU рассказало в сводном материале. Дептранс со своей стороны опроверг информацию о пострадавших при сбое движения в метро Москвы. По данным ведомства на 01:37 1 июня движение на Сокольнической линии восстановлено и вводится в график.
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