31 мая 2024

В Дептрансе объяснили скопление скорых у метро Москвы

Дептранс: городские службы Москвы реагируют на нештатные ситуации ответственно
© Служба новостей «URA.RU»
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Велосипедисты. Москва, скорая помошь
Дептранс Москвы объяснил скопление скорых у станции метро «Спортивная» Фото:

Большое скопление карет скорой помощи у станции «Спортивная», где 31 мая произошла техническая неисправность вагона и возникло задымление, случилось из-за чувствительной реакции к нештатным ситуациям экстренных служб. Об этом заявила советник заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта, заместитель начальника Московского метрополитена Юлия Темникова.

«Наши городские службы всегда очень чувствительно относятся к любым таким ситуациям. Можно сказать, что коллеги просто любые внештатные ситуации контролируют», — цитируют РИА Новости Юлию Темникову.

О том, что известно об эвакуации московском метро 31 мая, URA.RU рассказало в сводном материале. Дептранс со своей стороны опроверг информацию о пострадавших при сбое движения в метро Москвы. По данным ведомства на 01:37 1 июня движение на Сокольнической линии восстановлено и вводится в график.

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Большое скопление карет скорой помощи у станции «Спортивная», где 31 мая произошла техническая неисправность вагона и возникло задымление, случилось из-за чувствительной реакции к нештатным ситуациям экстренных служб. Об этом заявила советник заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта, заместитель начальника Московского метрополитена Юлия Темникова. «Наши городские службы всегда очень чувствительно относятся к любым таким ситуациям. Можно сказать, что коллеги просто любые внештатные ситуации контролируют», — цитируют РИА Новости Юлию Темникову. О том, что известно об эвакуации московском метро 31 мая, URA.RU рассказало в сводном материале. Дептранс со своей стороны опроверг информацию о пострадавших при сбое движения в метро Москвы. По данным ведомства на 01:37 1 июня движение на Сокольнической линии восстановлено и вводится в график.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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