В Дептрансе объяснили скопление скорых у метро Москвы

Дептранс: городские службы Москвы реагируют на нештатные ситуации ответственно

01 июня 2024 в 01:46 Размер текста - 17 +

Дептранс Москвы объяснил скопление скорых у станции метро «Спортивная» Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Большое скопление карет скорой помощи у станции «Спортивная», где 31 мая произошла техническая неисправность вагона и возникло задымление, случилось из-за чувствительной реакции к нештатным ситуациям экстренных служб. Об этом заявила советник заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта, заместитель начальника Московского метрополитена Юлия Темникова. «Наши городские службы всегда очень чувствительно относятся к любым таким ситуациям. Можно сказать, что коллеги просто любые внештатные ситуации контролируют», — цитируют РИА Новости Юлию Темникову. О том, что известно об эвакуации московском метро 31 мая, URA.RU рассказало в сводном материале. Дептранс со своей стороны опроверг информацию о пострадавших при сбое движения в метро Москвы. По данным ведомства на 01:37 1 июня движение на Сокольнической линии восстановлено и вводится в график. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Большое скопление карет скорой помощи у станции «Спортивная», где 31 мая произошла техническая неисправность вагона и возникло задымление, случилось из-за чувствительной реакции к нештатным ситуациям экстренных служб. Об этом заявила советник заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта, заместитель начальника Московского метрополитена Юлия Темникова. «Наши городские службы всегда очень чувствительно относятся к любым таким ситуациям. Можно сказать, что коллеги просто любые внештатные ситуации контролируют», — цитируют РИА Новости Юлию Темникову. О том, что известно об эвакуации московском метро 31 мая, URA.RU рассказало в сводном материале. Дептранс со своей стороны опроверг информацию о пострадавших при сбое движения в метро Москвы. По данным ведомства на 01:37 1 июня движение на Сокольнической линии восстановлено и вводится в график.