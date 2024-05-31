31 мая 2024

В Дептрансе прокомментировали сообщения о задымлении в метро Москвы

Дептранс опроверг информацию о пострадавших при сбое движения в метро Москвы
© Служба новостей «URA.RU»
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Москва во время объявленного режима самоизоляции. Москва, метро, вагон метро
В дептрансе сообщили о технической неисправности в столичном метро Фото:

Жизни пассажиров в московском метро, где произошла техническая неисправность, ничего не угрожает. Об этом сообщила советник заммэра Москвы по вопросам транспорта, заместитель начальника Московского метрополитена Юлия Темникова.

«Пострадавших из-за приостановленного движения на участке Сокольнической линии нет», — говорится в сообщении. «Причина — небольшая техническая неисправность», — сообщила Темникова в telegram-канале столичного дептранса.

Telegram-каналы публиковали кадры из поезда, который остановился в московском метро. Служба 112 сообщает, что людям пришлось бить стекла, чтобы выбраться из вагона. Также там сообщалось о якобы задымлении после хлопка, ссылаясь на очевидцев.

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Жизни пассажиров в московском метро, где произошла техническая неисправность, ничего не угрожает. Об этом сообщила советник заммэра Москвы по вопросам транспорта, заместитель начальника Московского метрополитена Юлия Темникова. «Пострадавших из-за приостановленного движения на участке Сокольнической линии нет», — говорится в сообщении. «Причина — небольшая техническая неисправность», — сообщила Темникова в telegram-канале столичного дептранса. Telegram-каналы публиковали кадры из поезда, который остановился в московском метро. Служба 112 сообщает, что людям пришлось бить стекла, чтобы выбраться из вагона. Также там сообщалось о якобы задымлении после хлопка, ссылаясь на очевидцев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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