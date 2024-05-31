В Дептрансе прокомментировали сообщения о задымлении в метро Москвы

Дептранс опроверг информацию о пострадавших при сбое движения в метро Москвы

01 июня 2024 в 01:10 Размер текста - 17 +

В дептрансе сообщили о технической неисправности в столичном метро Фото: Владимир Андреев © URA.RU Жизни пассажиров в московском метро, где произошла техническая неисправность, ничего не угрожает. Об этом сообщила советник заммэра Москвы по вопросам транспорта, заместитель начальника Московского метрополитена Юлия Темникова. «Пострадавших из-за приостановленного движения на участке Сокольнической линии нет», — говорится в сообщении. «Причина — небольшая техническая неисправность», — сообщила Темникова в telegram-канале столичного дептранса. Telegram-каналы публиковали кадры из поезда, который остановился в московском метро. Служба 112 сообщает, что людям пришлось бить стекла, чтобы выбраться из вагона. Также там сообщалось о якобы задымлении после хлопка, ссылаясь на очевидцев. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жизни пассажиров в московском метро, где произошла техническая неисправность, ничего не угрожает. Об этом сообщила советник заммэра Москвы по вопросам транспорта, заместитель начальника Московского метрополитена Юлия Темникова. «Пострадавших из-за приостановленного движения на участке Сокольнической линии нет», — говорится в сообщении. «Причина — небольшая техническая неисправность», — сообщила Темникова в telegram-канале столичного дептранса. Telegram-каналы публиковали кадры из поезда, который остановился в московском метро. Служба 112 сообщает, что людям пришлось бить стекла, чтобы выбраться из вагона. Также там сообщалось о якобы задымлении после хлопка, ссылаясь на очевидцев.