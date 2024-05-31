В Дептрансе прокомментировали сообщения о задымлении в метро Москвы

Жизни пассажиров в московском метро, где произошла техническая неисправность, ничего не угрожает. Об этом сообщила советник заммэра Москвы по вопросам транспорта, заместитель начальника Московского метрополитена Юлия Темникова.
«Пострадавших из-за приостановленного движения на участке Сокольнической линии нет», — говорится в сообщении. «Причина — небольшая техническая неисправность», —
Telegram-каналы публиковали кадры из поезда, который остановился в московском метро. Служба 112 сообщает, что людям пришлось бить стекла, чтобы выбраться из вагона. Также там сообщалось о якобы задымлении после хлопка, ссылаясь на очевидцев.
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