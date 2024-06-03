Жителей Копейска просят не купаться в фонтане из-за опасности удара током

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Помимо опасности удара током, в фонтанее можно подхватить ряд болезней
Помимо опасности удара током, в фонтанее можно подхватить ряд болезней Фото:

Мэрия Копейска (Челябинская область) 3 июня распространила обращение к жителям с просьбой не купаться в городском фонтане и не разрешать этого детям из-за опасности удара током. Соответствующее обращение распространила пресс-служба мэрии.

«Администрация Копейского городского округа напоминает об опасностях для детей при нахождении в фонтанах. Высок риск получения удара током, так как в фонтанах находится открытая подводка для системы подсветки. Она не скрыта в конструкции, как это бывает в „сухих“ фонтанах, поскольку при проектировании фонтан не подразумевал использование в качестве бассейна. Не забывайте, что вода является хорошим проводником электричества», — говорится в обращении.

Также среди причин, по которым не следует купаться в фонтане в мэрии назвали скользкие и мокрые покрытия, которые могут привести к падению и травме. Еще одна причина — использование в фонтане технической воды, которая содержит высокую концентрацию химических веществ, но менее она не обеспечивает полную защиту от инфекций. Во время заплыва в фонтане можно заразиться конъюнктивитом, грибком, острыми кишечными, урогенитальными или респираторными инфекциями, энтеровирусными и ротавирусными инфекциями, менингитом, вирусным гепатитом А.

Почти весь текущий сезон в Копейске будет работать один фонтан на улице Ленина. Фонтан на площади Трудовой славы в этом году отключено в связи с реконструкцией площади.

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Мэрия Копейска (Челябинская область) 3 июня распространила обращение к жителям с просьбой не купаться в городском фонтане и не разрешать этого детям из-за опасности удара током. Соответствующее обращение распространила пресс-служба мэрии. «Администрация Копейского городского округа напоминает об опасностях для детей при нахождении в фонтанах. Высок риск получения удара током, так как в фонтанах находится открытая подводка для системы подсветки. Она не скрыта в конструкции, как это бывает в „сухих“ фонтанах, поскольку при проектировании фонтан не подразумевал использование в качестве бассейна. Не забывайте, что вода является хорошим проводником электричества», — говорится в обращении. Также среди причин, по которым не следует купаться в фонтане в мэрии назвали скользкие и мокрые покрытия, которые могут привести к падению и травме. Еще одна причина — использование в фонтане технической воды, которая содержит высокую концентрацию химических веществ, но менее она не обеспечивает полную защиту от инфекций. Во время заплыва в фонтане можно заразиться конъюнктивитом, грибком, острыми кишечными, урогенитальными или респираторными инфекциями, энтеровирусными и ротавирусными инфекциями, менингитом, вирусным гепатитом А. Почти весь текущий сезон в Копейске будет работать один фонтан на улице Ленина. Фонтан на площади Трудовой славы в этом году отключено в связи с реконструкцией площади.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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