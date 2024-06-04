В ГД после ситуации с Бузовой просят ввести для артистов требования к одежде

04 июня 2024 в 05:23 Размер текста - 17 +

Бузова оправдалась за выступление в трусах Фото: Наумов Роман © URA.RU В России предлагают ввести требования к стилю одежды артистов на публичных выступлениях. С таким пожеланием выступила депутат Госдумы от КПРФ Ирина Филатова в письме министру культуры РФ Ольге Любимовой. Новость по теме Полуголый наряд Бузовой изучат следователи: что грозит певице за скандальное выступление в Уфе «Прошу Вас внести возможность введения для артистов эстрады обязательных требований к стилю одежды для публичных выступлений без возрастных ограничений для посетителей», — написала Филатова, сообщает ТАСС. Депутат считает, что сценический образ должен уважать морально-этические нормы. По мнению Филатовой, артист должен соответствовать как мероприятию, так и публике. Певица Ольга Бузова выступила в День защиты Детей в Уфе, после чего ее внешним видом заинтересовались следователи. Жалоба на артистку была оставлена в комментариях к публикации Следственного комитета РФ в социальной сети «ВКонтакте». Позже Бузова пояснила, что ее сценические образы всегда яркие и обсуждаемые, отметив, что у фестиваля было возрастное ограничение. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В России предлагают ввести требования к стилю одежды артистов на публичных выступлениях. С таким пожеланием выступила депутат Госдумы от КПРФ Ирина Филатова в письме министру культуры РФ Ольге Любимовой. «Прошу Вас внести возможность введения для артистов эстрады обязательных требований к стилю одежды для публичных выступлений без возрастных ограничений для посетителей», — написала Филатова, сообщает ТАСС. Депутат считает, что сценический образ должен уважать морально-этические нормы. По мнению Филатовой, артист должен соответствовать как мероприятию, так и публике. Певица Ольга Бузова выступила в День защиты Детей в Уфе, после чего ее внешним видом заинтересовались следователи. Жалоба на артистку была оставлена в комментариях к публикации Следственного комитета РФ в социальной сети «ВКонтакте». Позже Бузова пояснила, что ее сценические образы всегда яркие и обсуждаемые, отметив, что у фестиваля было возрастное ограничение.