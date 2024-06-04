В ГД после ситуации с Бузовой просят ввести для артистов требования к одежде

В России предлагают ввести требования к стилю одежды артистов на публичных выступлениях. С таким пожеланием выступила депутат Госдумы от КПРФ Ирина Филатова в письме министру культуры РФ Ольге Любимовой.
«Прошу Вас внести возможность введения для артистов эстрады обязательных требований к стилю одежды для публичных выступлений без возрастных ограничений для посетителей», — написала Филатова, сообщает ТАСС. Депутат считает, что сценический образ должен уважать морально-этические нормы. По мнению Филатовой, артист должен соответствовать как мероприятию, так и публике.
Певица Ольга Бузова выступила в День защиты Детей в Уфе, после чего ее внешним видом заинтересовались следователи. Жалоба на артистку была оставлена в комментариях к публикации Следственного комитета РФ в социальной сети «ВКонтакте». Позже Бузова пояснила, что ее сценические образы всегда яркие и обсуждаемые, отметив, что у фестиваля было возрастное ограничение.
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