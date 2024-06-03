Прокуратура обязала управкомпанию починить крышу в челябинской многоэтажке

В Челябинске прокуратура обязала управляющую компанию отремонтировать крышу многоквартирного дома на улице Краснознаменной, жители которого жаловались на подтопления. Об этом URA.RU 4 июня сообщили в пресс-службе регионального надзорного ведомства.
«Заявитель сообщил, что квартиры последнего этажа регулярно подвергаются подтоплению. По результатам осмотра доводы обращения нашли подтверждение. По данному факту прокурором директору управляющей организации внесено представление об устранении нарушений жилищно-коммунального законодательства. Организацией проведены работы по нанесению гидроизолирующего покрытия на крышу дома», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.
Там отметили, что к проверке подключили специалиста Государственной жилищной инспекции Челябинской области и представителя управляющей компании. Они осмотрели подъезд дома, крышу и квартиры, расположенные на последнем этаже. В результате был сделан вывод, что поверхность крыши находится в неудовлетворительном состоянии. Сотрудника УК, который отвечал за содержание и обслуживание общедомового имущества, привлекли к дисциплинарной ответственности.
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