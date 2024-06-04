Самую крупную школу в Челябинске построят рядом с ЖК «Ньютон» и общежитием ЮУрГУ. Скрин

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Стройки в Заозерном. Курган, школа, строительство школы, заозерный, стройка школы
Новая школа на 2400 мест станет самой большой в городе Фото:

В Челябинске на пересечении улиц Академика Макеева, 250-летия Челябинска и Героя Родионова, вблизи ЖК «Ньютон» и «Тополиная аллея», девелопер «Икар групп» возведет самую крупную в городе школу на 2 тысячи 400 мест с автостоянкой. Общая площадь участка под застройку школы составляет почти 58 тысяч квадратных метров, сообщается в документации на сайте мэрии Челябинска.

«Утвердить документацию по планировке территории (проект планировки территории с проектом межевания территории) в границах территориальных зон 05 07 01 Б.3.1, 05 07 02 А.1 в Центральном районе города Челябинска. Считать утвержденную документацию по планировке территории основанием для дальнейшего архитектурно-строительного проектирования отдельных объектов капитального строительства», — сообщается на сайте.

Согласно документации, участок под застройку находится в 32-м микрорайоне в смешанной зоне. Школу построят на участке площадью почти 58 тысяч квадратных метров, проектная площадь под автостоянку составит 2207 квадратных метров, также рядом со школой будет расположен лес.

Как сообщается в пояснительной записке, спроектировать и построить школу планируется в один этап. Возводить объект планируется за счет муниципалитета в случае включения соцобъекта в программу финансирования или же за счет средств частного инвестора.

Застройщик «Икар Групп» планирует построить образовательный центр на 2400 учеников на участке в границах улиц 250-летия Челябинска и Академика Макеева, проспектов Родионова и улицы Академика Королева, возле микрорайона «Ньютон» и нового общежития ЮУрГУ
Застройщик «Икар Групп» планирует построить образовательный центр на 2400 учеников на участке в границах улиц 250-летия Челябинска и Академика Макеева, проспектов Родионова и улицы Академика Королева, возле микрорайона «Ньютон» и нового общежития ЮУрГУ
Общая площадь под застройку составит почти 58 тысяч квадратных метров
Общая площадь под застройку составит почти 58 тысяч квадратных метров

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В Челябинске на пересечении улиц Академика Макеева, 250-летия Челябинска и Героя Родионова, вблизи ЖК «Ньютон» и «Тополиная аллея», девелопер «Икар групп» возведет самую крупную в городе школу на 2 тысячи 400 мест с автостоянкой. Общая площадь участка под застройку школы составляет почти 58 тысяч квадратных метров, сообщается в документации на сайте мэрии Челябинска. «Утвердить документацию по планировке территории (проект планировки территории с проектом межевания территории) в границах территориальных зон 05 07 01 Б.3.1, 05 07 02 А.1 в Центральном районе города Челябинска. Считать утвержденную документацию по планировке территории основанием для дальнейшего архитектурно-строительного проектирования отдельных объектов капитального строительства», — сообщается на сайте. Согласно документации, участок под застройку находится в 32-м микрорайоне в смешанной зоне. Школу построят на участке площадью почти 58 тысяч квадратных метров, проектная площадь под автостоянку составит 2207 квадратных метров, также рядом со школой будет расположен лес. Как сообщается в пояснительной записке, спроектировать и построить школу планируется в один этап. Возводить объект планируется за счет муниципалитета в случае включения соцобъекта в программу финансирования или же за счет средств частного инвестора.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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