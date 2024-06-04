ВСУ атаковали машину скорой помощи в Новой Каховке, есть пострадавший

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Дрон ВСУ атаковал машину скорой помощи Фото:

ВСУ с помощью дронов атаковали машину скорой помощи в Новой Каховке Херсонской области. Об этом сообщил глава правительства региона Андрей Алексеенко.

«Утро Новой Каховки сегодня. Прицельные удары дронов нацистов по „скорой помощи“ и машинам мирных жителей прямо во дворах», — заявил Алексеенко у себя в telegram-канале.

Глава херсонского правительства уточнил, что пострадал водитель скорой. Он получил осколочные ранения, ему оказывают медицинскую помощь.

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ВСУ с помощью дронов атаковали машину скорой помощи в Новой Каховке Херсонской области. Об этом сообщил глава правительства региона Андрей Алексеенко. «Утро Новой Каховки сегодня. Прицельные удары дронов нацистов по „скорой помощи“ и машинам мирных жителей прямо во дворах», — заявил Алексеенко у себя в telegram-канале. Глава херсонского правительства уточнил, что пострадал водитель скорой. Он получил осколочные ранения, ему оказывают медицинскую помощь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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