ВСУ атаковали машину скорой помощи в Новой Каховке, есть пострадавший

04 июня 2024 в 15:32 Размер текста - 17 +

Дрон ВСУ атаковал машину скорой помощи Фото: II Marine Expeditionary Force / Lance Cpl. Shawn Valosin ВСУ с помощью дронов атаковали машину скорой помощи в Новой Каховке Херсонской области. Об этом сообщил глава правительства региона Андрей Алексеенко. «Утро Новой Каховки сегодня. Прицельные удары дронов нацистов по „скорой помощи“ и машинам мирных жителей прямо во дворах», — заявил Алексеенко у себя в telegram-канале. Глава херсонского правительства уточнил, что пострадал водитель скорой. Он получил осколочные ранения, ему оказывают медицинскую помощь. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

ВСУ с помощью дронов атаковали машину скорой помощи в Новой Каховке Херсонской области. Об этом сообщил глава правительства региона Андрей Алексеенко. «Утро Новой Каховки сегодня. Прицельные удары дронов нацистов по „скорой помощи“ и машинам мирных жителей прямо во дворах», — заявил Алексеенко у себя в telegram-канале. Глава херсонского правительства уточнил, что пострадал водитель скорой. Он получил осколочные ранения, ему оказывают медицинскую помощь.