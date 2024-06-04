ВСУ атаковали машину скорой помощи в Новой Каховке, есть пострадавший

Дрон ВСУ атаковал машину скорой помощи
ВСУ с помощью дронов атаковали машину скорой помощи в Новой Каховке Херсонской области. Об этом сообщил глава правительства региона Андрей Алексеенко.
«Утро Новой Каховки сегодня. Прицельные удары дронов нацистов по „скорой помощи“ и машинам мирных жителей прямо во дворах», —
Глава херсонского правительства уточнил, что пострадал водитель скорой. Он получил осколочные ранения, ему оказывают медицинскую помощь.
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