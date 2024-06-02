ВСУ 40 раз за сутки обстреляли Херсонскую область

Армия Украины 40 раз за стуки обстреляла Херсонскую область. В частности, удары пришлись по девяти населенным пунктам левобережья Днепра. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией.
«В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 22 артиллерийских удара. Еще 18 обстрелов были проведены ВСУ ночью», — заявил источник. Его слова передает РИА Новости.
Так, под удары попали девять населенных пунктов региона левобережья Днепра. Среди них — Казачьи Лагеря, Солонцы, Новая Каховка, Каховка, Цукуры, Алешки, Любимовка, Первомаевка и Таврийск.
Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что ВСУ обстреляли здание Пенсионного фонда в поселке Нижние Серогозы. По предварительным данным, ранения получили пять человек, передает «Национальная служба новостей».
Также врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что ВСУ сбросили взрывное устройство на легковой автомобиль в регионе. В результате этого пострадали три человека, они получили ожоги.
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