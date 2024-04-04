Двое рабочих погибли при ударе ВСУ по ремонтной бригаде в Новой Каховке

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Военная подготовка к службе в зоне СВО. Центр Стрелец.Пермь, квадрокоптер, бпла, беспилотник,  дрон
ВСУ ударили по ремонтной бригаде при помощи беспилотника Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинский беспилотник атаковал ремонтную бригаду в Новой Каховке (Херсонская область). Рабочие во время удара восстанавливали мобильную связь. Об этом рассказал председатель правительства региона Андрей Алексеенко.

«Два часа назад в Новой Каховке погибла ремонтная бригада, которая восстанавливала людям мобильную связь. Сброс мины с дрона не оставил шансов», — написал Андрей Алексеенко в своем telegram-канале.

По его словам, погиб один рабочий. Двоих раненых успели затащить в ближайший подъезд. Скорая помощь, которая отправилась к ремонтникам, также попала под удар беспилотника.

Алексеенко отметил, что медики не пострадали. Во время перевозки один пострадавший умер от полученных травм. Сейчас в живых только бригадир, он в тяжелом состоянии.

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Украинский беспилотник атаковал ремонтную бригаду в Новой Каховке (Херсонская область). Рабочие во время удара восстанавливали мобильную связь. Об этом рассказал председатель правительства региона Андрей Алексеенко. «Два часа назад в Новой Каховке погибла ремонтная бригада, которая восстанавливала людям мобильную связь. Сброс мины с дрона не оставил шансов», — написал Андрей Алексеенко в своем telegram-канале. По его словам, погиб один рабочий. Двоих раненых успели затащить в ближайший подъезд. Скорая помощь, которая отправилась к ремонтникам, также попала под удар беспилотника. Алексеенко отметил, что медики не пострадали. Во время перевозки один пострадавший умер от полученных травм. Сейчас в живых только бригадир, он в тяжелом состоянии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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