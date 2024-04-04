В мире Украина Двое рабочих погибли при ударе ВСУ по ремонтной бригаде в Новой Каховке 04 апреля 2024 в 19:03 Размер текста - 17 + ВСУ ударили по ремонтной бригаде при помощи беспилотника Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинский беспилотник атаковал ремонтную бригаду в Новой Каховке (Херсонская область). Рабочие во время удара восстанавливали мобильную связь. Об этом рассказал председатель правительства региона Андрей Алексеенко. «Два часа назад в Новой Каховке погибла ремонтная бригада, которая восстанавливала людям мобильную связь. Сброс мины с дрона не оставил шансов», — написал Андрей Алексеенко в своем telegram-канале . По его словам, погиб один рабочий. Двоих раненых успели затащить в ближайший подъезд. Скорая помощь, которая отправилась к ремонтникам, также попала под удар беспилотника. Алексеенко отметил, что медики не пострадали. Во время перевозки один пострадавший умер от полученных травм. Сейчас в живых только бригадир, он в тяжелом состоянии. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Украинский беспилотник атаковал ремонтную бригаду в Новой Каховке (Херсонская область). Рабочие во время удара восстанавливали мобильную связь. Об этом рассказал председатель правительства региона Андрей Алексеенко. «Два часа назад в Новой Каховке погибла ремонтная бригада, которая восстанавливала людям мобильную связь. Сброс мины с дрона не оставил шансов», — написал Андрей Алексеенко в своем telegram-канале. По его словам, погиб один рабочий. Двоих раненых успели затащить в ближайший подъезд. Скорая помощь, которая отправилась к ремонтникам, также попала под удар беспилотника. Алексеенко отметил, что медики не пострадали. Во время перевозки один пострадавший умер от полученных травм. Сейчас в живых только бригадир, он в тяжелом состоянии. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям