Двое рабочих погибли при ударе ВСУ по ремонтной бригаде в Новой Каховке

Украинский беспилотник атаковал ремонтную бригаду в Новой Каховке (Херсонская область). Рабочие во время удара восстанавливали мобильную связь. Об этом рассказал председатель правительства региона Андрей Алексеенко.
«Два часа назад в Новой Каховке погибла ремонтная бригада, которая восстанавливала людям мобильную связь. Сброс мины с дрона не оставил шансов», — написал Андрей Алексеенко в своем
По его словам, погиб один рабочий. Двоих раненых успели затащить в ближайший подъезд. Скорая помощь, которая отправилась к ремонтникам, также попала под удар беспилотника.
Алексеенко отметил, что медики не пострадали. Во время перевозки один пострадавший умер от полученных травм. Сейчас в живых только бригадир, он в тяжелом состоянии.
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