Многодетная екатеринбурженка попала в финал конкурса «Миссис Мира»

05 июня 2024 в 09:52 Размер текста - 17 +

Дарья Суркова поборется за титул «Миссис Россия Мира» (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Дарья Суркова, многодетная мама из Екатеринбурга, стала одной из финалисток престижного национального конкурса «Миссис Россия Мира». Победительница этого конкурса получит возможность бороться за титул «Миссис Вселенная». «Это большая честь и ответственность представлять Екатеринбург на таком уровне. Я готова к финалу и надеюсь показать себя с лучшей стороны», — поделилась впечатлениями Суркова с Е1.ru. В ходе конкурса участницы прошли через этапы визитки, оценку культуры речи и умения общаться, а также фотосессию. Финальное шоу «Миссис Россия Мира» состоится 5 июня в Москве, где 120 участниц из разных регионов России продемонстрируют свои таланты в национальных костюмах, купальниках и вечерних платьях. Победительницы получат титулы «Миссис Россия Мира — 2024», «Миссис Россия Европа — 2024» и «Миссис Россия Вселенная — 2024» и представят страну на международных конкурсах в Турции и Южной Корее. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Дарья Суркова, многодетная мама из Екатеринбурга, стала одной из финалисток престижного национального конкурса «Миссис Россия Мира». Победительница этого конкурса получит возможность бороться за титул «Миссис Вселенная». «Это большая честь и ответственность представлять Екатеринбург на таком уровне. Я готова к финалу и надеюсь показать себя с лучшей стороны», — поделилась впечатлениями Суркова с Е1.ru. В ходе конкурса участницы прошли через этапы визитки, оценку культуры речи и умения общаться, а также фотосессию. Финальное шоу «Миссис Россия Мира» состоится 5 июня в Москве, где 120 участниц из разных регионов России продемонстрируют свои таланты в национальных костюмах, купальниках и вечерних платьях. Победительницы получат титулы «Миссис Россия Мира — 2024», «Миссис Россия Европа — 2024» и «Миссис Россия Вселенная — 2024» и представят страну на международных конкурсах в Турции и Южной Корее.