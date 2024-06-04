Дарья Суркова, многодетная мама из Екатеринбурга, стала одной из финалисток престижного национального конкурса «Миссис Россия Мира». Победительница этого конкурса получит возможность бороться за титул «Миссис Вселенная».
«Это большая честь и ответственность представлять Екатеринбург на таком уровне. Я готова к финалу и надеюсь показать себя с лучшей стороны», — поделилась впечатлениями Суркова с Е1.ru. В ходе конкурса участницы прошли через этапы визитки, оценку культуры речи и умения общаться, а также фотосессию.
Финальное шоу «Миссис Россия Мира» состоится 5 июня в Москве, где 120 участниц из разных регионов России продемонстрируют свои таланты в национальных костюмах, купальниках и вечерних платьях. Победительницы получат титулы «Миссис Россия Мира — 2024», «Миссис Россия Европа — 2024» и «Миссис Россия Вселенная — 2024» и представят страну на международных конкурсах в Турции и Южной Корее.
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