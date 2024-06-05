Челябинских подростков, обвиняемых в сексуальном насилии, отправили в СИЗО

© Служба новостей «URA.RU»
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Подростки проведут минимум два месяца в СИЗО
Подростки проведут минимум два месяца в СИЗО Фото:

Троих челябинских школьников, задержанных по подозрению в сексуальном насилии над сверстниками, отправили в СИЗО. Об этом URA.RU 5 июня рассказал источник в судебной системе.

«Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании двоим из обвиняемых меры пресечения в виде содержания под стражей. На срок два месяца», — рассказал источник.

По данным URA.RU, обе компании обучались в одной школе, но в разных классах. Все из приличных семей. Двое из обвиняемых являются близнецами. В компании потерпевших также есть двое близнецов.

Инцидент произошел около года назад, но известно об этом стало лишь сейчас. После того как раскрылся факт, в отношении троих подростков было возбуждено уголовное дело по ч.5 ст.132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера). Они были задержаны. После предъявления обвинений им избрали меру пресечения.

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Троих челябинских школьников, задержанных по подозрению в сексуальном насилии над сверстниками, отправили в СИЗО. Об этом URA.RU 5 июня рассказал источник в судебной системе. «Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании двоим из обвиняемых меры пресечения в виде содержания под стражей. На срок два месяца», — рассказал источник. По данным URA.RU, обе компании обучались в одной школе, но в разных классах. Все из приличных семей. Двое из обвиняемых являются близнецами. В компании потерпевших также есть двое близнецов. Инцидент произошел около года назад, но известно об этом стало лишь сейчас. После того как раскрылся факт, в отношении троих подростков было возбуждено уголовное дело по ч.5 ст.132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера). Они были задержаны. После предъявления обвинений им избрали меру пресечения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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