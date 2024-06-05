Челябинских подростков, обвиняемых в сексуальном насилии, отправили в СИЗО

Троих челябинских школьников, задержанных по подозрению в сексуальном насилии над сверстниками, отправили в СИЗО. Об этом URA.RU 5 июня рассказал источник в судебной системе.
«Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании двоим из обвиняемых меры пресечения в виде содержания под стражей. На срок два месяца», — рассказал источник.
По данным URA.RU, обе компании обучались в одной школе, но в разных классах. Все из приличных семей. Двое из обвиняемых являются близнецами. В компании потерпевших также есть двое близнецов.
Инцидент произошел около года назад, но известно об этом стало лишь сейчас. После того как раскрылся факт, в отношении троих подростков было возбуждено уголовное дело по ч.5 ст.132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера). Они были задержаны. После предъявления обвинений им избрали меру пресечения.
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