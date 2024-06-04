Челябинских подростков, подозреваемых в сексуальном насилии, задержали

В Брединском районе Челябинской области задержаны подростки, подозреваемые в сексуальном насилии над сверстниками. Об этом URA.RU 5 июня рассказал источник в силовых структурах.
«После возбуждения уголовного дела по ч.5 ст.132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера) подростки были задержаны. Пока их отправили в изолятор временного содержания», — рассказал источник.
Всем задержанным от 14 до 15 лет. Так что они вполне подлежат привлечению к уголовной ответственности.
Инцидент произошел еще в прошлом году. Одна группа подростков устроила сексуальное насилие над группой сверстников. Но об этом узнали лишь сейчас. Глава района Николай Плохих заявил, что все произошло вне стен школы.
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