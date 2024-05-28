Вуз в ХМАО сделает скидку на обучение студентам, хорошо сдавшим ЕГЭ

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В СурГУ впервые появилась скидочная система для студентов, хорошо сдавшим ЕГЭ
В СурГУ впервые появилась скидочная система для студентов, хорошо сдавшим ЕГЭ Фото:

Сургутский госуниверситет будет делать скидку на обучение студентам, сдавшим ЕГЭ на высокие баллы. Скидочную систему ввели в вузе впервые, сообщила URA.RU специалист по работе со СМИ Александра Хорева.

«Тем студентам, которые не поступят на бюджет в СурГУ, но пройдут на платное обучение, сделают скидку при условии высоких баллов ЕГЭ. Такая система появилась в университете впервые», — прокомментировала Хорева. Сколько баллов нужно набрать за экзамены, чтобы получить скидку и какой будет цена за обучение, станет известно позже.

28 мая школьники в ХМАО сдали самый массовый экзамен по русскому языку. Для проведения ЕГЭ в округе развернули более сотни пунктов.

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Сургутский госуниверситет будет делать скидку на обучение студентам, сдавшим ЕГЭ на высокие баллы. Скидочную систему ввели в вузе впервые, сообщила URA.RU специалист по работе со СМИ Александра Хорева. «Тем студентам, которые не поступят на бюджет в СурГУ, но пройдут на платное обучение, сделают скидку при условии высоких баллов ЕГЭ. Такая система появилась в университете впервые», — прокомментировала Хорева. Сколько баллов нужно набрать за экзамены, чтобы получить скидку и какой будет цена за обучение, станет известно позже. 28 мая школьники в ХМАО сдали самый массовый экзамен по русскому языку. Для проведения ЕГЭ в округе развернули более сотни пунктов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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