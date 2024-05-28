Вуз в ХМАО сделает скидку на обучение студентам, хорошо сдавшим ЕГЭ

Сургутский госуниверситет будет делать скидку на обучение студентам, сдавшим ЕГЭ на высокие баллы. Скидочную систему ввели в вузе впервые, сообщила URA.RU специалист по работе со СМИ Александра Хорева.
«Тем студентам, которые не поступят на бюджет в СурГУ, но пройдут на платное обучение, сделают скидку при условии высоких баллов ЕГЭ. Такая система появилась в университете впервые», — прокомментировала Хорева. Сколько баллов нужно набрать за экзамены, чтобы получить скидку и какой будет цена за обучение, станет известно позже.
28 мая школьники в ХМАО сдали самый массовый экзамен по русскому языку. Для проведения ЕГЭ в округе развернули более сотни пунктов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!