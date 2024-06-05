Врио главы Самарской области отказался пересаживаться на новую Lada Iskra

Временно исполняющий обязанности губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что не будет менять свой служебный автомобиль на новую Lada Iskra. Модель авто представили 5 июня на площадке Петербургского международного экономического форума.
«На Lada Iskra я пересесть не готов», — признался Федорищев в эфире телеканала РБК. Свой отказ он объяснил тем, что Iskra еще не выпускается серийно. Кроме того, предшественник Федорищева Дмитрий Азаров пересел Lada Aura. «Мне очень повезло», — объяснил врио самарского главы.
На ПМЭФ-2024 презентовали новую модель LADA под названием Iskra. Она займет нишу между LADA-Granta и LADA-Vesta. Старт серийного производства запланирован на начало 2025 года. URA.RU показывало, как выглядит новая модель.
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