Врио главы Самарской области отказался пересаживаться на новую Lada Iskra

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Lada Iskra выпустят в 2025 году Фото:

Временно исполняющий обязанности губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что не будет менять свой служебный автомобиль на новую Lada Iskra. Модель авто представили 5 июня на площадке Петербургского международного экономического форума.

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Как выглядит новая LADA Iskra и когда поступит в продажу. Видео

«На Lada Iskra я пересесть не готов», — признался Федорищев в эфире телеканала РБК. Свой отказ он объяснил тем, что Iskra еще не выпускается серийно. Кроме того, предшественник Федорищева Дмитрий Азаров пересел Lada Aura. «Мне очень повезло», — объяснил врио самарского главы.

На ПМЭФ-2024 презентовали новую модель LADA под названием Iskra. Она займет нишу между LADA-Granta и LADA-Vesta. Старт серийного производства запланирован на начало 2025 года. URA.RU показывало, как выглядит новая модель.

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Временно исполняющий обязанности губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что не будет менять свой служебный автомобиль на новую Lada Iskra. Модель авто представили 5 июня на площадке Петербургского международного экономического форума. «На Lada Iskra я пересесть не готов», — признался Федорищев в эфире телеканала РБК. Свой отказ он объяснил тем, что Iskra еще не выпускается серийно. Кроме того, предшественник Федорищева Дмитрий Азаров пересел Lada Aura. «Мне очень повезло», — объяснил врио самарского главы. На ПМЭФ-2024 презентовали новую модель LADA под названием Iskra. Она займет нишу между LADA-Granta и LADA-Vesta. Старт серийного производства запланирован на начало 2025 года. URA.RU показывало, как выглядит новая модель.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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