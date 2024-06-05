Врио главы Самарской области отказался пересаживаться на новую Lada Iskra

05 июня 2024 в 19:07 Размер текста - 17 +

Lada Iskra выпустят в 2025 году Фото: Александр Константинов © URA.RU Временно исполняющий обязанности губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что не будет менять свой служебный автомобиль на новую Lada Iskra. Модель авто представили 5 июня на площадке Петербургского международного экономического форума. Новость по теме Как выглядит новая LADA Iskra и когда поступит в продажу. Видео «На Lada Iskra я пересесть не готов», — признался Федорищев в эфире телеканала РБК. Свой отказ он объяснил тем, что Iskra еще не выпускается серийно. Кроме того, предшественник Федорищева Дмитрий Азаров пересел Lada Aura. «Мне очень повезло», — объяснил врио самарского главы. На ПМЭФ-2024 презентовали новую модель LADA под названием Iskra. Она займет нишу между LADA-Granta и LADA-Vesta. Старт серийного производства запланирован на начало 2025 года. URA.RU показывало, как выглядит новая модель. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Временно исполняющий обязанности губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что не будет менять свой служебный автомобиль на новую Lada Iskra. Модель авто представили 5 июня на площадке Петербургского международного экономического форума. «На Lada Iskra я пересесть не готов», — признался Федорищев в эфире телеканала РБК. Свой отказ он объяснил тем, что Iskra еще не выпускается серийно. Кроме того, предшественник Федорищева Дмитрий Азаров пересел Lada Aura. «Мне очень повезло», — объяснил врио самарского главы. На ПМЭФ-2024 презентовали новую модель LADA под названием Iskra. Она займет нишу между LADA-Granta и LADA-Vesta. Старт серийного производства запланирован на начало 2025 года. URA.RU показывало, как выглядит новая модель.