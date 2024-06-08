08 июня 2024
07 июня 2024

Челябинские синоптики выступили с экстренным штормовым предупреждением

© Служба новостей «URA.RU»
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В Челябинске ожидается сильный ливень
В Челябинске ожидается сильный ливень Фото:

В Челябинской области 9 июня прогнозируются грозы, ливни и крупный град. С экстренным штормовым предупреждением выступили синоптики Челябинского гидрометеоцентра.

«Штормовое предупреждение. В течение суток 9 июня в отдельных районах Челябинской области сохраняются грозы, сильные и очень сильные дожди, сильные ливни, град, местами крупный», — сообщают синоптики в telegram-канале Челябинский ЦГСМ.

Синоптики ранее пообещали челябинцам лето как на Канарских островах. Средняя температура летом будет комфортной, говорится в долгосрочном прогнозе погоды.

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В Челябинской области 9 июня прогнозируются грозы, ливни и крупный град. С экстренным штормовым предупреждением выступили синоптики Челябинского гидрометеоцентра. «Штормовое предупреждение. В течение суток 9 июня в отдельных районах Челябинской области сохраняются грозы, сильные и очень сильные дожди, сильные ливни, град, местами крупный», — сообщают синоптики в telegram-канале Челябинский ЦГСМ. Синоптики ранее пообещали челябинцам лето как на Канарских островах. Средняя температура летом будет комфортной, говорится в долгосрочном прогнозе погоды.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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