Челябинские синоптики выступили с экстренным штормовым предупреждением

В Челябинске ожидается сильный ливень
В Челябинской области 9 июня прогнозируются грозы, ливни и крупный град. С экстренным штормовым предупреждением выступили синоптики Челябинского гидрометеоцентра.
«Штормовое предупреждение. В течение суток 9 июня в отдельных районах Челябинской области сохраняются грозы, сильные и очень сильные дожди, сильные ливни, град, местами крупный», — сообщают синоптики в telegram-канале Челябинский ЦГСМ.
Синоптики ранее пообещали челябинцам лето как на Канарских островах. Средняя температура летом будет комфортной, говорится в долгосрочном прогнозе погоды.
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