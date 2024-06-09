В Перми нашли 15-летнюю девушку, пропавшую два месяца назад

Девушку искали волонтеры отряда «ЛизаАлерт»
В Перми завершились поиски 15-летней девушки. Она пропала 7 апреля 2024 года и была найдена 9 июня живой.
«Найдена. Жива», — сообщили в группе пермского поискового отряда «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте».
Подробности поисков не раскрываются. Известно, что девушку начали искать спустя неделю после ее исчезновения.
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