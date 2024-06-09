09 июня 2024

В Перми нашли 15-летнюю девушку, пропавшую два месяца назад

© Служба новостей «URA.RU»
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Девушку искали волонтеры отряда «ЛизаАлерт»
Девушку искали волонтеры отряда «ЛизаАлерт» Фото:

В Перми завершились поиски 15-летней девушки. Она пропала 7 апреля 2024 года и была найдена 9 июня живой. 

«Найдена. Жива», — сообщили в группе пермского поискового отряда «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте».

Подробности поисков не раскрываются. Известно, что девушку начали искать спустя неделю после ее исчезновения.

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В Перми завершились поиски 15-летней девушки. Она пропала 7 апреля 2024 года и была найдена 9 июня живой.  «Найдена. Жива», — сообщили в группе пермского поискового отряда «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте». Подробности поисков не раскрываются. Известно, что девушку начали искать спустя неделю после ее исчезновения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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