В Челябинске в разы вырос спрос на голубые автомобили

В Челябинске за год спрос на автомобили голубого цвета вырос более чем в четыре раза. Об этом сообщили аналитики компании Avito.
«Лидером по росту спроса стал голубой: за год интерес к нему вырос на 453,6%. На втором месте по динамике — золотой (260%), а на третьем — серебряный (211,7%). Минимальная средняя цена оказалась у коричневых машин — 1 млн 69 тысяч рублей. Максимальным этот показатель оказался у авто пурпурного цвета — 4 млн 633 тысяч рублей», — пояснили в компании.
Доля белых автомобилей в спросе на новые машины составила 37,54%. Спрос на них вырос на 83,1% с весны 2023 года. На втором месте по популярности — черный цвет: его доля составила 21,53%, а рост спроса — 21,5%. Третье место занял серый цвет с 16,55% при росте 58,8% за год. Также в топ-5 цветов вошли серебряный и зеленый, получившие 9,76% и 4,55% соответственно.
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