Затор образовался на перекрестке улиц 8 Марта - Куйбышева (архивное фото)
В Екатеринбурге на перекрестке улиц 8 Марта — Куйбышева образовалась пробка из трамваев из-за аварии с Volkswagen. Об этом URA.RU рассказал читатель агентства.
«У цирка стоят трамваи, выпускают пассажиров. Один из составов столкнулся с Volkswagen Polo. Другим машинам приходится объезжать аварийный участок», — сказал собеседник.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Госавтоинспекцию Екатеринбурга. Там пояснили, что не получали сообщений о ДТП.
Пассажиры выходят из трамваев
Автомобили объезжают аварийный участок
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