В центре Екатеринбурга встало движение трамваев из-за ДТП. Фото

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Затор образовался на перекрестке улиц 8 Марта - Куйбышева (архивное фото)
Затор образовался на перекрестке улиц 8 Марта - Куйбышева (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге на перекрестке улиц 8 Марта — Куйбышева образовалась пробка из трамваев из-за аварии с Volkswagen. Об этом URA.RU рассказал читатель агентства.

«У цирка стоят трамваи, выпускают пассажиров. Один из составов столкнулся с Volkswagen Polo. Другим машинам приходится объезжать аварийный участок», — сказал собеседник.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Госавтоинспекцию Екатеринбурга. Там пояснили, что не получали сообщений о ДТП.

Пассажиры выходят из трамваев
Пассажиры выходят из трамваев
Фото:
Автомобили объезжают аварийный участок
Автомобили объезжают аварийный участок
Фото:

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В Екатеринбурге на перекрестке улиц 8 Марта — Куйбышева образовалась пробка из трамваев из-за аварии с Volkswagen. Об этом URA.RU рассказал читатель агентства. «У цирка стоят трамваи, выпускают пассажиров. Один из составов столкнулся с Volkswagen Polo. Другим машинам приходится объезжать аварийный участок», — сказал собеседник. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Госавтоинспекцию Екатеринбурга. Там пояснили, что не получали сообщений о ДТП.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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