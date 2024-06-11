Екатеринбуржец на Range Rover протаранил четыре автомобиля. Видео

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ДТП на проспекте Космонавтов. Екатеринбург, дтп, range rover, сотрудник мчс
Из-за аварии образовался затор (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге на перекрестке улиц Краснолесья — Чкалова водитель Range Rover, выехав на встречную полосу, протаранил четыре легковушки. Об этом рассказал очевидец аварии.

«На улице Краснолесья Range Rover выехал на встречку и врезался в четыре машины», — передает telegram-канал «Бандитский центр 18+» слова очевидца. Информация о пострадавших не уточняется. На улице Чкалова образовалась пробка.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу городской Госавтоинспекции. Там пояснили, что экипаж выехал на место ДТП для выяснения обстоятельств.

Водители встали в пробку на улице Чкалова
Водители встали в пробку на улице Чкалова

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В Екатеринбурге на перекрестке улиц Краснолесья — Чкалова водитель Range Rover, выехав на встречную полосу, протаранил четыре легковушки. Об этом рассказал очевидец аварии. «На улице Краснолесья Range Rover выехал на встречку и врезался в четыре машины», — передает telegram-канал «Бандитский центр 18+» слова очевидца. Информация о пострадавших не уточняется. На улице Чкалова образовалась пробка. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу городской Госавтоинспекции. Там пояснили, что экипаж выехал на место ДТП для выяснения обстоятельств.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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