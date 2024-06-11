Екатеринбуржец на Range Rover протаранил четыре автомобиля. Видео

11 июня 2024 в 17:30 Размер текста - 17 +

Из-за аварии образовался затор (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU В Екатеринбурге на перекрестке улиц Краснолесья — Чкалова водитель Range Rover, выехав на встречную полосу, протаранил четыре легковушки. Об этом рассказал очевидец аварии. «На улице Краснолесья Range Rover выехал на встречку и врезался в четыре машины», — передает telegram-канал «Бандитский центр 18+» слова очевидца. Информация о пострадавших не уточняется. На улице Чкалова образовалась пробка. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу городской Госавтоинспекции. Там пояснили, что экипаж выехал на место ДТП для выяснения обстоятельств. Водители встали в пробку на улице Чкалова Скрин: «Яндекс. Карты» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге на перекрестке улиц Краснолесья — Чкалова водитель Range Rover, выехав на встречную полосу, протаранил четыре легковушки. Об этом рассказал очевидец аварии. «На улице Краснолесья Range Rover выехал на встречку и врезался в четыре машины», — передает telegram-канал «Бандитский центр 18+» слова очевидца. Информация о пострадавших не уточняется. На улице Чкалова образовалась пробка. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу городской Госавтоинспекции. Там пояснили, что экипаж выехал на место ДТП для выяснения обстоятельств.