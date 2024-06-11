Из-за аварии образовался затор (архивное фото)
В Екатеринбурге на перекрестке улиц Краснолесья — Чкалова водитель Range Rover, выехав на встречную полосу, протаранил четыре легковушки. Об этом рассказал очевидец аварии.
«На улице Краснолесья Range Rover выехал на встречку и врезался в четыре машины», — передает telegram-канал «Бандитский центр 18+» слова очевидца. Информация о пострадавших не уточняется. На улице Чкалова образовалась пробка.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу городской Госавтоинспекции. Там пояснили, что экипаж выехал на место ДТП для выяснения обстоятельств.
Водители встали в пробку на улице Чкалова
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