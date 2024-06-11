Российский боец обнаружил и уничтожил украинскую ДРГ из 10 человек

12 июня 2024 в 03:54 Размер текста - 17 +

Сержант Быстров открыл из пулемета огонь по противнику Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Командир отделения, сержант Андрей Быстров обнаружил и вместе со своими подчиненными уничтожил вражескую диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) из 10 человек. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «ДРГ противника численностью до 10 человек скрытно перемещалась в соседней лесопосадке во фланг российским подразделениям. Быстров занял выгодную позицию и открыл внезапный пулеметный огонь по противнику», — отмечают в пресс-службе ведомства. Диверсанты ВСУ, находясь под прицельным огнем, были уничтожена. Решительные действия Быстрова предотвратили попытку диверсии в отношении российских подразделений, добавили в министерстве. России известно о 92 иностранных диверсионно-разведывательных группах (ДРГ), которые действуют на Украине. В это число входят 14 американских ДРГ, которые фактически планируют террористические операции против России, пишет RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Командир отделения, сержант Андрей Быстров обнаружил и вместе со своими подчиненными уничтожил вражескую диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) из 10 человек. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «ДРГ противника численностью до 10 человек скрытно перемещалась в соседней лесопосадке во фланг российским подразделениям. Быстров занял выгодную позицию и открыл внезапный пулеметный огонь по противнику», — отмечают в пресс-службе ведомства. Диверсанты ВСУ, находясь под прицельным огнем, были уничтожена. Решительные действия Быстрова предотвратили попытку диверсии в отношении российских подразделений, добавили в министерстве. России известно о 92 иностранных диверсионно-разведывательных группах (ДРГ), которые действуют на Украине. В это число входят 14 американских ДРГ, которые фактически планируют террористические операции против России, пишет RT.