11 июня 2024

Российский боец обнаружил и уничтожил украинскую ДРГ из 10 человек

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Учения резервистов. Тюмень , армия, военные, солдаты, пулемет, оружие, стрельба, резервисты, стрельба из пулемета
Сержант Быстров открыл из пулемета огонь по противнику Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Командир отделения, сержант Андрей Быстров обнаружил и вместе со своими подчиненными уничтожил вражескую диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) из 10 человек. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«ДРГ противника численностью до 10 человек скрытно перемещалась в соседней лесопосадке во фланг российским подразделениям. Быстров занял выгодную позицию и открыл внезапный пулеметный огонь по противнику», — отмечают в пресс-службе ведомства.

Диверсанты ВСУ, находясь под прицельным огнем, были уничтожена. Решительные действия Быстрова предотвратили попытку диверсии в отношении российских подразделений, добавили в министерстве.

России известно о 92 иностранных диверсионно-разведывательных группах (ДРГ), которые действуют на Украине. В это число входят 14 американских ДРГ, которые фактически планируют террористические операции против России, пишет RT.

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Командир отделения, сержант Андрей Быстров обнаружил и вместе со своими подчиненными уничтожил вражескую диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) из 10 человек. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «ДРГ противника численностью до 10 человек скрытно перемещалась в соседней лесопосадке во фланг российским подразделениям. Быстров занял выгодную позицию и открыл внезапный пулеметный огонь по противнику», — отмечают в пресс-службе ведомства. Диверсанты ВСУ, находясь под прицельным огнем, были уничтожена. Решительные действия Быстрова предотвратили попытку диверсии в отношении российских подразделений, добавили в министерстве. России известно о 92 иностранных диверсионно-разведывательных группах (ДРГ), которые действуют на Украине. В это число входят 14 американских ДРГ, которые фактически планируют террористические операции против России, пишет RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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