Российский боец обнаружил и уничтожил украинскую ДРГ из 10 человек

Командир отделения, сержант Андрей Быстров обнаружил и вместе со своими подчиненными уничтожил вражескую диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) из 10 человек. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«ДРГ противника численностью до 10 человек скрытно перемещалась в соседней лесопосадке во фланг российским подразделениям. Быстров занял выгодную позицию и открыл внезапный пулеметный огонь по противнику», — отмечают в пресс-службе ведомства.
Диверсанты ВСУ, находясь под прицельным огнем, были уничтожена. Решительные действия Быстрова предотвратили попытку диверсии в отношении российских подразделений, добавили в министерстве.
России известно о 92 иностранных диверсионно-разведывательных группах (ДРГ), которые действуют на Украине. В это число входят 14 американских ДРГ, которые фактически планируют террористические операции против России, пишет RT.
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