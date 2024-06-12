Текслер в обращении к ЗСО: «Наша поддержка — это источник силы для наших бойцов». Онлайн-трансляция

Губернатор Текслер выступает с обращением к челябинским элитам

13 июня 2024 в 10:47 Размер текста - 17 +

Алексей Текслер обозначит задачи на пять лет вперед Фото: Размик Закарян © URA.RU Губернатор Челябинской области Алексей 13 июня в Конгресс-холле «Таганай» выступит с обращением к депутатам и представителям элит региона, передает корреспондент URA.RU с места событий. Это стратегический документ, определяющий вектор развития области на протяжении следующих пяти лет. Кроме того, в данном случае Текслер должен подвести итоги своей работы на посту главы области за истекающий срок полномочий и озвучить программу на следующий срок. О своем намерении переизбраться он уведомил СМИ и земляков ранее. 11:23 За пять лет в регионе ликвидировали 880 свалок, в том числе девять крупных. Челябинская свалка превратилась в зеленый холм, на котором в теплицах будут выращивать цветы для озеленения мегаполиса. Такой же проект намерены реализовать в Магнитогорске. 11:22 «Мы реализуем масштабные проекты строительства метротрама, межуниверситетского кампуса и детского хирургического комплекса в Челябинске. Готовимся к строительству нового терминала аэропорта и многопрофильного медицинского центра в Магнитогорске», — подытожил Текслер. 11:21 Общественный транспорт обновляют по всей области. С учетом этого года будет куплено 335 трамваев, 184 троллейбуса, 767 автобусов. В Челябинске до конца года будет полностью обновлен троллейбусный парк за счет собственного производства троллейбусов и электробусов. «За пять лет радикально изменили ситуацию», — подчеркнул Текслер. 11:20 За пять лет ввели свыше трех тысяч километров газопроводов. Газифицировали 55 тысяч домовладений. 11:20 За эти годы построили и реконструировали 15 школ, еще 10 строят прямо сейчас, две из них будет сдано в 2024 году. Построен 61 детский сад. 11:19 Текслер анонсировал плату для молодых педагогов. Губернатор поручил провести первую выплату уже по итогам 2023-2024 учебного года. 11:18 Построено и реконструировано 85 объектов спорта. За прошлую пятилетку — всего 20. Жилищное строительство вышло на 2,1 млн кв. метров в прошлом году. Это абсолютный рекорд для области за все время ее существования. 11:15 Текслер: «За пять лет в области построено 118 фельдшерско-акушерских пункта (ФАП). Мы ставили 100. Построен областной инфекционный центр. Капитально отремонтированы 285 объектов здравоохранения». 11:14 До 305 тысяч рублей — на 35% — будет увеличена единовременная региональная выплата поступившим на контракт. Также вместо бесплатного получения участка земли можно будет получить денежную компенсацию. 11:13 «В 2022 году мы взяли шефство над Ясиноватой и Волновахой в ДНР. Будем также помогать Авдеевке», — заявил Текслер. Это тысячи тонн гуманитарных грузов и стройматериалов. Силами региона восстановлены 23 соцобъекта: три школы, пять детсадов, девять медучреждений, 18 километров дорог. 11:12 «Наша поддержка — это источник силы для наших бойцов», — подчеркнул губернатор. Текслер предложил почтить память погибших бойцов минутой молчания. 11:10 «Мы живем в историческое время. Как в годы Великой Отечественной, наши бойцы и офицеры отстаивают безопасность и независимость России. Недаром в зале присутствуют участники СВО. Свой вклад вносит и тыл. Сегодня Челябинская область с первых дней спецоперации обеспечивает наших защитников всем необходимым. Мы построили один из лучших полевых учебных центров России, оборудовали воинские части в Чебаркуле и Карабаше. Отправляем квадрокоптеры, тепловизоры и другое снаряжение. Я благодарю всех, кто включился в эту работу и приближает нашу общую победу», — заявил Текслер. 11:08 «Наши воины проявляют героизм, отстаивая национальные интересы», — подчеркнул Текслер. В зале присутствуют участники СВО, включая Героя РФ Альберта Зайнуллина. 11:07 Текслер: «Мы столкнулись с вызовами небывалой сложности — от пандемии ковида до санкций». 11:05 На экране показали презентацию о Челябинской области и ее развитии за последние пять лет. 11:01 Начинается выступление губернатора Алексея Текслера с посланием к областному парламенту. Текслер входит в зал. Звучит музыка. Все встают. 10:59 На мероприятие приглашен Герой России Альберт Зайнуллин. Он рассказал, как ему помогают из региона. «К нам регулярно приезжают гуманитарные конвои, получаем помощь. Это очень помогает. Получаем письма от детей, это очень сильно подбадривает», — говорит боец. 10:48. Начало в 11:00. К «Таганаю» уже подъезжают представители элит. На входе установлен металлодетектор. Сейчас в «Таганае» заканчивается региональная конференция ЕР. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Челябинской области Алексей 13 июня в Конгресс-холле «Таганай» выступит с обращением к депутатам и представителям элит региона, передает корреспондент URA.RU с места событий. Это стратегический документ, определяющий вектор развития области на протяжении следующих пяти лет. Кроме того, в данном случае Текслер должен подвести итоги своей работы на посту главы области за истекающий срок полномочий и озвучить программу на следующий срок. О своем намерении переизбраться он уведомил СМИ и земляков ранее. 11:23 13.06.2024 За пять лет в регионе ликвидировали 880 свалок, в том числе девять крупных. Челябинская свалка превратилась в зеленый холм, на котором в теплицах будут выращивать цветы для озеленения мегаполиса. Такой же проект намерены реализовать в Магнитогорске. 11:22 13.06.2024 «Мы реализуем масштабные проекты строительства метротрама, межуниверситетского кампуса и детского хирургического комплекса в Челябинске. Готовимся к строительству нового терминала аэропорта и многопрофильного медицинского центра в Магнитогорске», — подытожил Текслер. 11:21 13.06.2024 Общественный транспорт обновляют по всей области. С учетом этого года будет куплено 335 трамваев, 184 троллейбуса, 767 автобусов. В Челябинске до конца года будет полностью обновлен троллейбусный парк за счет собственного производства троллейбусов и электробусов. «За пять лет радикально изменили ситуацию», — подчеркнул Текслер. 11:20 13.06.2024 За пять лет ввели свыше трех тысяч километров газопроводов. Газифицировали 55 тысяч домовладений. 11:20 13.06.2024 За эти годы построили и реконструировали 15 школ, еще 10 строят прямо сейчас, две из них будет сдано в 2024 году. Построен 61 детский сад. 11:19 13.06.2024 Текслер анонсировал плату для молодых педагогов. Губернатор поручил провести первую выплату уже по итогам 2023-2024 учебного года. 11:18 13.06.2024 Построено и реконструировано 85 объектов спорта. За прошлую пятилетку — всего 20. Жилищное строительство вышло на 2,1 млн кв. метров в прошлом году. Это абсолютный рекорд для области за все время ее существования. 11:15 13.06.2024 Текслер: «За пять лет в области построено 118 фельдшерско-акушерских пункта (ФАП). Мы ставили 100. Построен областной инфекционный центр. Капитально отремонтированы 285 объектов здравоохранения». 11:14 13.06.2024 До 305 тысяч рублей — на 35% — будет увеличена единовременная региональная выплата поступившим на контракт. Также вместо бесплатного получения участка земли можно будет получить денежную компенсацию. 11:13 13.06.2024 «В 2022 году мы взяли шефство над Ясиноватой и Волновахой в ДНР. Будем также помогать Авдеевке», — заявил Текслер. Это тысячи тонн гуманитарных грузов и стройматериалов. Силами региона восстановлены 23 соцобъекта: три школы, пять детсадов, девять медучреждений, 18 километров дорог. 11:12 13.06.2024 «Наша поддержка — это источник силы для наших бойцов», — подчеркнул губернатор. Текслер предложил почтить память погибших бойцов минутой молчания. 11:10 13.06.2024 «Мы живем в историческое время. Как в годы Великой Отечественной, наши бойцы и офицеры отстаивают безопасность и независимость России. Недаром в зале присутствуют участники СВО. Свой вклад вносит и тыл. Сегодня Челябинская область с первых дней спецоперации обеспечивает наших защитников всем необходимым. Мы построили один из лучших полевых учебных центров России, оборудовали воинские части в Чебаркуле и Карабаше. Отправляем квадрокоптеры, тепловизоры и другое снаряжение. Я благодарю всех, кто включился в эту работу и приближает нашу общую победу», — заявил Текслер. 11:08 13.06.2024 «Наши воины проявляют героизм, отстаивая национальные интересы», — подчеркнул Текслер. В зале присутствуют участники СВО, включая Героя РФ Альберта Зайнуллина. 11:07 13.06.2024 Текслер: «Мы столкнулись с вызовами небывалой сложности — от пандемии ковида до санкций». 11:05 13.06.2024 На экране показали презентацию о Челябинской области и ее развитии за последние пять лет. 11:01 13.06.2024 Начинается выступление губернатора Алексея Текслера с посланием к областному парламенту. Текслер входит в зал. Звучит музыка. Все встают. 10:59 13.06.2024 На мероприятие приглашен Герой России Альберт Зайнуллин. Он рассказал, как ему помогают из региона. «К нам регулярно приезжают гуманитарные конвои, получаем помощь. Это очень помогает. Получаем письма от детей, это очень сильно подбадривает», — говорит боец. 10:48. Начало в 11:00. К «Таганаю» уже подъезжают представители элит. На входе установлен металлодетектор. Сейчас в «Таганае» заканчивается региональная конференция ЕР.