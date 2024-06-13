Главный рыбак Нижневартовска разыграет лодку на фестивале «Самотлорские ночи»

Рыбак из Нижневартовска (ХМАО) Дмитрий Новиков, известный трофейными уловами, организует соревнования для любителей рыбалки на фестивале «Самотлорские ночи». Победитель получит лодку, сообщил Новиков URA.RU.
«16 июня будут рыболовные соревнования в дисциплине „ловля донной удочкой с берега“ с 12:00 до 16:00 часов. Рыбалка будет осуществляться с берега Оби. Главный приз — лодка», — поделился с агентством собеседник.
Рыбак также организует парад лодок и катеров, что пройдет впервые на фестивале «Самотлорские ночи». В нем могут принять участие владельцы маломерных суден. На площадке также будет работать фотозона с квадроциклом.
В программе фестиваля также запланирован ряд интересных активностей. Например, праздник для собак, на котором пройдет модный показ и соревнования между питомцами, кинотеатр под открытым небом и шоу барабанов. Звездами события станут группа «Земляне» и мужской хор «Русский Формат». С концертом выступит певец Глеб Матвейчук.
Ранее URA.RU сообщало, что фестиваль «Самотлорские ночи»»»» пришлось перенести в Нижневартовске из-за антитеррористических ограничений в округе. Он пройдет с 15 по 16 июня.
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