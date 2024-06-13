Главный рыбак Нижневартовска разыграет лодку на фестивале «Самотлорские ночи»

Рыбак Новиков разыграет лодку на фестивале «Самотлорские ночи» в Нижневартовске
© Служба новостей «URA.RU»
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На рыболовных соревнованиях в Нижневартовске разыграют лодку
На рыболовных соревнованиях в Нижневартовске разыграют лодку Фото:

Рыбак из Нижневартовска (ХМАО) Дмитрий Новиков, известный трофейными уловами, организует соревнования для любителей рыбалки на фестивале «Самотлорские ночи». Победитель получит лодку, сообщил Новиков URA.RU.

«16 июня будут рыболовные соревнования в дисциплине „ловля донной удочкой с берега“ с 12:00 до 16:00 часов. Рыбалка будет осуществляться с берега Оби. Главный приз — лодка», — поделился с агентством собеседник.

Рыбак также организует парад лодок и катеров, что пройдет впервые на фестивале «Самотлорские ночи». В нем могут принять участие владельцы маломерных суден. На площадке также будет работать фотозона с квадроциклом.

В программе фестиваля также запланирован ряд интересных активностей. Например, праздник для собак, на котором пройдет модный показ и соревнования между питомцами, кинотеатр под открытым небом и шоу барабанов. Звездами события станут группа «Земляне» и мужской хор «Русский Формат». С концертом выступит певец Глеб Матвейчук.

Ранее URA.RU сообщало, что фестиваль «Самотлорские ночи»»»» пришлось перенести в Нижневартовске из-за антитеррористических ограничений в округе. Он пройдет с 15 по 16 июня.

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Рыбак из Нижневартовска (ХМАО) Дмитрий Новиков, известный трофейными уловами, организует соревнования для любителей рыбалки на фестивале «Самотлорские ночи». Победитель получит лодку, сообщил Новиков URA.RU. «16 июня будут рыболовные соревнования в дисциплине „ловля донной удочкой с берега“ с 12:00 до 16:00 часов. Рыбалка будет осуществляться с берега Оби. Главный приз — лодка», — поделился с агентством собеседник. Рыбак также организует парад лодок и катеров, что пройдет впервые на фестивале «Самотлорские ночи». В нем могут принять участие владельцы маломерных суден. На площадке также будет работать фотозона с квадроциклом. В программе фестиваля также запланирован ряд интересных активностей. Например, праздник для собак, на котором пройдет модный показ и соревнования между питомцами, кинотеатр под открытым небом и шоу барабанов. Звездами события станут группа «Земляне» и мужской хор «Русский Формат». С концертом выступит певец Глеб Матвейчук. Ранее URA.RU сообщало, что фестиваль «Самотлорские ночи»»»» пришлось перенести в Нижневартовске из-за антитеррористических ограничений в округе. Он пройдет с 15 по 16 июня.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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