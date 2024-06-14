Mаsh: двукратную олимпийскую чемпионку Мастеркову выписали с опухолью в голове

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Олимпийскую чемпионку Светлану Мастеркову выписали из больницы
Олимпийскую чемпионку Светлану Мастеркову выписали из больницы Фото:

Двукратная олимпийская чемпионка и чемпионка мира по легкой атлетике Светлана Мастеркова выписана из больницы с опухолью в голове. Операция спортсменке пока не потребовалась, сообщает Mash. 

«Врачи провели все обследования. На МРТ головного мозга с контрастом у спортсменки нашли небольшой очаг, который пока не требует оперативного вмешательства. Ей предложили обратиться к онкологу, который составит план лечения», — сообщают источники Mash.

Светлана Мастеркова была госпитализирована 5 июня в нейрохирургическое отделение в Москве. У спортсменки было диагностировано состояние средней степени тяжести.

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Двукратная олимпийская чемпионка и чемпионка мира по легкой атлетике Светлана Мастеркова выписана из больницы с опухолью в голове. Операция спортсменке пока не потребовалась, сообщает Mash.  «Врачи провели все обследования. На МРТ головного мозга с контрастом у спортсменки нашли небольшой очаг, который пока не требует оперативного вмешательства. Ей предложили обратиться к онкологу, который составит план лечения», — сообщают источники Mash. Светлана Мастеркова была госпитализирована 5 июня в нейрохирургическое отделение в Москве. У спортсменки было диагностировано состояние средней степени тяжести.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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