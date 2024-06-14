Mаsh: двукратную олимпийскую чемпионку Мастеркову выписали с опухолью в голове

Двукратная олимпийская чемпионка и чемпионка мира по легкой атлетике Светлана Мастеркова выписана из больницы с опухолью в голове. Операция спортсменке пока не потребовалась, сообщает Mash.
«Врачи провели все обследования. На МРТ головного мозга с контрастом у спортсменки нашли небольшой очаг, который пока не требует оперативного вмешательства. Ей предложили обратиться к онкологу, который составит план лечения», — сообщают источники Mash.
Светлана Мастеркова была госпитализирована 5 июня в нейрохирургическое отделение в Москве. У спортсменки было диагностировано состояние средней степени тяжести.
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