Больше всего в Челябинске подешевели яйца первой категории — на 19,5%
В Челябинске цены на яйца за два месяца снизились на 15 — 20%. URA.RU сравнило стоимость десятка яиц трех категорий в сетевых магазинах города в апреле и июне.
Стоимость коробки отборной категории 14 июня в областном центре в среднем составила 117,3 рубля. В апреле цена была равна 138,5 рублям. СО показали наименьшую динамику цен — 15,4%.
Яйца первой категории подешевели на 19,5%. Их стоимость составила 108,1 рубля в июне при средней 134,3 в апреле. На С2 цены снизились на 18,4% — с 111,5 до 91 рубля.
Цены на яйца упали на 15 — 19,5%
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