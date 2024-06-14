В Челябинске упали цены на яйца. Инфографика

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Яйца. Тюмень, яйца, яица
Больше всего в Челябинске подешевели яйца первой категории — на 19,5% Фото:

В Челябинске цены на яйца за два месяца снизились на 15 — 20%. URA.RU сравнило стоимость десятка яиц трех категорий в сетевых магазинах города в апреле и июне.

Стоимость коробки отборной категории 14 июня в областном центре в среднем составила 117,3 рубля. В апреле цена была равна 138,5 рублям. СО показали наименьшую динамику цен — 15,4%.

Яйца первой категории подешевели на 19,5%. Их стоимость составила 108,1 рубля в июне при средней 134,3 в апреле. На С2 цены снизились на 18,4% — с 111,5 до 91 рубля.

Цены на яйца упали на 15 — 19,5%
Цены на яйца упали на 15 — 19,5%

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В Челябинске цены на яйца за два месяца снизились на 15 — 20%. URA.RU сравнило стоимость десятка яиц трех категорий в сетевых магазинах города в апреле и июне. Стоимость коробки отборной категории 14 июня в областном центре в среднем составила 117,3 рубля. В апреле цена была равна 138,5 рублям. СО показали наименьшую динамику цен — 15,4%. Яйца первой категории подешевели на 19,5%. Их стоимость составила 108,1 рубля в июне при средней 134,3 в апреле. На С2 цены снизились на 18,4% — с 111,5 до 91 рубля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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