Уехавшего из России Валерия Меладзе заметили на Рублевке в Москве. Видео

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Народная премия E1.RU. Екатеринбург, меладзе валерий
Валерий Меладзе приехал в Россию для выступления на корпоративе, согласно предварительной информации Фото:

Певец Валерий Меладзе замечен на Рублевке в Москве, вероятно, в скором времени он выступит на корпоративе. Ранее он осудил спецоперацию и покинул страну, пишет telegram-канал Mash,

«Валерий Меладзе уплетает грузинскую кухню в ресторане на Рублевке в Московской области. Среди возможных причин приезда — корпоратив, который стоит 12 миллионов рублей», — говорится в публикации.

Меладзе осудил спецоперацию. Однако он заявил, что готов выступать в России, если ему дадут гарантии безопасности. При этом концертный директор артиста Ольга Оркина отмечала, что в РФ Меладзе не ждут из-за его плохой репутации и громких скандалов. Также ранее он попадал под проверку прокуратуры Москвы на предмет финансирования ВСУ.

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Певец Валерий Меладзе замечен на Рублевке в Москве, вероятно, в скором времени он выступит на корпоративе. Ранее он осудил спецоперацию и покинул страну, пишет telegram-канал Mash, «Валерий Меладзе уплетает грузинскую кухню в ресторане на Рублевке в Московской области. Среди возможных причин приезда — корпоратив, который стоит 12 миллионов рублей», — говорится в публикации. Меладзе осудил спецоперацию. Однако он заявил, что готов выступать в России, если ему дадут гарантии безопасности. При этом концертный директор артиста Ольга Оркина отмечала, что в РФ Меладзе не ждут из-за его плохой репутации и громких скандалов. Также ранее он попадал под проверку прокуратуры Москвы на предмет финансирования ВСУ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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