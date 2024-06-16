Уехавшего из России Валерия Меладзе заметили на Рублевке в Москве. Видео

16 июня 2024 в 22:36 Размер текста - 17 +

Валерий Меладзе приехал в Россию для выступления на корпоративе, согласно предварительной информации Фото: Анна Майорова © URA.RU Певец Валерий Меладзе замечен на Рублевке в Москве, вероятно, в скором времени он выступит на корпоративе. Ранее он осудил спецоперацию и покинул страну, пишет telegram-канал Mash, «Валерий Меладзе уплетает грузинскую кухню в ресторане на Рублевке в Московской области. Среди возможных причин приезда — корпоратив, который стоит 12 миллионов рублей», — говорится в публикации. Меладзе осудил спецоперацию. Однако он заявил, что готов выступать в России, если ему дадут гарантии безопасности. При этом концертный директор артиста Ольга Оркина отмечала, что в РФ Меладзе не ждут из-за его плохой репутации и громких скандалов. Также ранее он попадал под проверку прокуратуры Москвы на предмет финансирования ВСУ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Певец Валерий Меладзе замечен на Рублевке в Москве, вероятно, в скором времени он выступит на корпоративе. Ранее он осудил спецоперацию и покинул страну, пишет telegram-канал Mash, «Валерий Меладзе уплетает грузинскую кухню в ресторане на Рублевке в Московской области. Среди возможных причин приезда — корпоратив, который стоит 12 миллионов рублей», — говорится в публикации. Меладзе осудил спецоперацию. Однако он заявил, что готов выступать в России, если ему дадут гарантии безопасности. При этом концертный директор артиста Ольга Оркина отмечала, что в РФ Меладзе не ждут из-за его плохой репутации и громких скандалов. Также ранее он попадал под проверку прокуратуры Москвы на предмет финансирования ВСУ.