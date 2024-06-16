Певец Валерий Меладзе замечен на Рублевке в Москве, вероятно, в скором времени он выступит на корпоративе. Ранее он осудил спецоперацию и покинул страну, пишет telegram-канал Mash,
«Валерий Меладзе уплетает грузинскую кухню в ресторане на Рублевке в Московской области. Среди возможных причин приезда — корпоратив, который стоит 12 миллионов рублей», — говорится в публикации.
Меладзе осудил спецоперацию. Однако он заявил, что готов выступать в России, если ему дадут гарантии безопасности. При этом концертный директор артиста Ольга Оркина отмечала, что в РФ Меладзе не ждут из-за его плохой репутации и громких скандалов. Также ранее он попадал под проверку прокуратуры Москвы на предмет финансирования ВСУ.
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