Олимпийского чемпиона из ХМАО на спортивных сборах укусил клещ

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Из-за укуса клеща Устюгов пропустил день тренировок
Из-за укуса клеща Устюгов пропустил день тренировок Фото:

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Сергей Устюгов сейчас тренируется на спортивных сборах в Сыктывкаре. Он сообщил, что был вынужден пропустить тренировку из-за укуса клеща.

«Ребята прошли всю подготовку без сбоев, ну а я как обычно: меня клещ укусил, поэтому пропустил одну тренировку. Сегодня из-за того не смог докатать 30 минут, так как появились неприятные ощущения в спине», — написал Устюгов в своем telegram-канале.

Сейчас со спортсменом уже все в порядке. К нему приехал врач, который позаботится о его здоровье.

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Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Сергей Устюгов сейчас тренируется на спортивных сборах в Сыктывкаре. Он сообщил, что был вынужден пропустить тренировку из-за укуса клеща. «Ребята прошли всю подготовку без сбоев, ну а я как обычно: меня клещ укусил, поэтому пропустил одну тренировку. Сегодня из-за того не смог докатать 30 минут, так как появились неприятные ощущения в спине», — написал Устюгов в своем telegram-канале. Сейчас со спортсменом уже все в порядке. К нему приехал врач, который позаботится о его здоровье.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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