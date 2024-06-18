В Златоусте из-за нехватки сотрудников закрыли один из трех офисов МФЦ

© Служба новостей «URA.RU»
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МФЦ закрыли после массового увольнения сотрудников
МФЦ закрыли после массового увольнения сотрудников Фото:

В Златоусте (Челябинская область) 18 июня закрылся один из трех офисов МФЦ из-за острой нехватки персонала. Как удалось узнать URA.RU, бюджетная организация не выдерживает конкуренцию за кадры в условиях роста зарплат в других секторах экономики.

«Вынуждены были закрыть офис на улице Аносова в районе железнодорожного вокзала. Не хватает кадров, чтобы принимать посетителей», — прокомментировали URA.RU в организации.

В офисе находилось пять окон для работы с горожанами. Теперь прием будет вестись на улице Скворцова в историческом центре. Дополнительных окон здесь не прибавится: центральный офис также испытывает кадровый голод.

В настоящий момент в городе осталось две точки. Третья, расположенная в Новом Златоусте на улице 40-летия Победы, пока продолжает работу. Однако персонала не хватает и здесь. Причем настолько, что в скором времени может встать вопрос о закрытии и данного офиса.

Зарплата специалиста организации составляет 26-32 тысячи рублей в зависимости от стажа работы. При этом, по данным Челябинскстата, средний размер зарплаты в Златоусте в настоящее время достиг за январь-март почти 52,3 тысячи рублей.

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В Златоусте (Челябинская область) 18 июня закрылся один из трех офисов МФЦ из-за острой нехватки персонала. Как удалось узнать URA.RU, бюджетная организация не выдерживает конкуренцию за кадры в условиях роста зарплат в других секторах экономики. «Вынуждены были закрыть офис на улице Аносова в районе железнодорожного вокзала. Не хватает кадров, чтобы принимать посетителей», — прокомментировали URA.RU в организации. В офисе находилось пять окон для работы с горожанами. Теперь прием будет вестись на улице Скворцова в историческом центре. Дополнительных окон здесь не прибавится: центральный офис также испытывает кадровый голод. В настоящий момент в городе осталось две точки. Третья, расположенная в Новом Златоусте на улице 40-летия Победы, пока продолжает работу. Однако персонала не хватает и здесь. Причем настолько, что в скором времени может встать вопрос о закрытии и данного офиса. Зарплата специалиста организации составляет 26-32 тысячи рублей в зависимости от стажа работы. При этом, по данным Челябинскстата, средний размер зарплаты в Златоусте в настоящее время достиг за январь-март почти 52,3 тысячи рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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